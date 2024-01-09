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Adıyaman'da Gazze yararına kermes düzenlendi - Son Dakika
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Adıyaman'da Gazze yararına kermes düzenlendi

Adıyaman'da Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenciler ve öğretmenler tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes düzenlendi. Kermeste, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladığı yemekler ve pastalar satışa sunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun, kermesin hayırlı olmasını diledi ve Adıyaman'daki okullarda düzenlenen kermeslerde toplamda 4 milyon lira toplandığını belirtti. Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da emeği geçenlere teşekkür etti.

Adıyaman\'da Gazze yararına kermes düzenlendi
09.01.2024 - 14:52,
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Adıyaman'da öğrenciler ve öğretmenler tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Gazze yararına kermes gerçekleştirildi.

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kermeste, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladığı yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun düzenlenen kermesin hayırlı olmasını diledi.

Kentteki okullarda düzenlenen kermeslerde yaklaşık 4 milyon lira toplandığını ifade eden Tosun, " Filistin'e yardım kampanyalarımız ilimizde dalga dalga yayılmış, yıl başından önce aldığımız verilere göre 4 milyon liralık bir yardıma ulaşmıştır. Buradaki amacımız ve farkındalığımız Türk milleti olarak Filistin halkına destek olmaktır." dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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