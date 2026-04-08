Adıyaman Halk Ekmek'te Ürün Çeşitliliği Artıyor

08.04.2026 14:45  Güncelleme: 15:21
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Halk Ekmek projesiyle ramazan pidesi ile başlayan üretim sürecini ekmek çeşitleri, kuru pasta ve bayram peksimetiyle zenginleştirerek halkın sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaya erişimini artırmayı hedefliyor.

(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin seçim vaatleri arasında yer alan Halk Ekmek projesi kapsamında hem üretim kapasitesi artırılıyor hem de ürün çeşitliliği yöresel lezzetlerle genişletilerek daha fazla vatandaşa hitap ediliyor.

İlk etapta ramazan pidesi üretimiyle başlayan Adıyaman Halk Ekmek, kısa sürede ekmek çeşitleri, kuru pasta ürünleri ve bayram peksimetiyle yeni bir aşamaya geçti. Son olarak tesislerde üretimine başlanan beyaz ekmek, tam buğday ekmeği ve kepek ekmeği ise özellikle sağlıklı beslenmeye önem veren vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Halk Ekmek tesislerinde üretilen ürünler sadece vatandaşlara uygun fiyatlı ve kaliteli gıda sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kenti ziyarete gelen misafirlere ve geniş katılımlı toplantılarda konuklara ikram edilerek Adıyaman'ın yöresel lezzetlerinin tanıtımına da katkı sağlıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Tutdere, Halk Ekmek projesinin sosyal belediyecilik açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Başkan Tutdere, "Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarına yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Halk Ekmek projemizle hem uygun fiyatlı hem de sağlıklı ürünleri hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Ramazan pidesiyle başladığımız üretim sürecimizi bugün ekmek çeşitleri, kuru pasta ve bayram peksimetiyle daha da zenginleştirdik. Son olarak beyaz ekmek, tam buğday ve kepek ekmeği üretimine başlayarak özellikle sağlıklı beslenmeye önem veren vatandaşlarımızın taleplerine de cevap verdik" dedi.

"Önümüzdeki süreçte üretim kapasitemizi ve ürün çeşitliliğimizi artırmaya devam edeceğiz"

Üretilen ürünlerin aynı zamanda kentin tanıtımına katkı sunduğunu vurgulayan Tutdere, "Halk Ekmek tesislerimizde ürettiğimiz ürünleri, şehrimize gelen misafirlerimize ve çeşitli programlarda konuklarımıza ikram ederek Adıyaman'ımızın yöresel lezzetlerini tanıtıyoruz. Bu sayede hem sosyal belediyecilik anlayışımızı güçlendiriyor hem de kentimizin değerlerini ön plana çıkarıyoruz. Önümüzdeki süreçte üretim kapasitemizi ve ürün çeşitliliğimizi artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

