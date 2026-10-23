Adıyaman'da iki inşaat işçisi marketi kirletmemek için çorapla alışveriş yaptı - Son Dakika
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Adıyaman'da iki inşaat işçisi marketi kirletmemek için çorapla alışveriş yaptı

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Adıyaman'da iki inşaat işçisi, ayakkabılarındaki boyanın marketi kirletmemesi için ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla alışveriş yaptı. İşçilerin bu davranışı güvenlik kamerasına yansırken market çalışanı Berivan Ayaz, duyarlılıklarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Adıyaman'da iki inşaat işçisi, ayakkabılarındaki boyanın marketi kirletmemesi için ayakkabılarını çıkararak çoraplarıyla alışveriş yaptı.

Cumhuriyet Mahallesi 2. Çevre Yolu'ndaki bir markete maden suyu almak için gelen iki işçi, ayakkabılarının kirli olduğunu fark ederek marketin girişinde ayakkabılarını çıkardı.

Çoraplarıyla markete giren işçiler, aldıkları ürünlerin ücretini kasada ödedikten sonra ayakkabılarını giyerek marketten ayrıldı.

İşçilerin bu davranışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Market çalışanı Berivan Ayaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, işçilerin davranışını tesadüfen fark ettiklerini belirtti.

İşçilere neden ayakkabılarını çıkardıklarını sorduklarında ayakkabılarının kirli olduğunu söylediklerini aktaran Ayaz, "Bir sorun olmayacağını söyledik ancak ayakkabılarının çok kirli olduğunu ve bu şekilde markete giremeyeceklerini belirttiler. Böyle güzel insanların olması bizi gerçekten çok mutlu ediyor. İnşallah bu duyarlı davranışları sergileyen insanların sayısı hep artar." dedi.

Kaynak: AA
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