Adıyaman'da pastanede elektrik kontağından çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da pastanede elektrik kontağından çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü

Adıyaman\'da pastanede elektrik kontağından çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü
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Adıyaman'ın Hoca Ömer Mahallesi'nde bir pastanede elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle söndürüldü. Olayda pastanede maddi hasar oluşurken, ekipler yangının kesin çıkış nedenini araştırıyor.

ADIYAMAN'da bir pastanede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Hoca Ömer Mahallesi'nde öğle saatlerinde bir pastaneden alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı. İtfaiye erleri, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını 30 dakikada söndürüldü. Kısa süreli paniğe neden olan yangında pastanede zarar oluştu.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Adıyaman, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adıyaman'da pastanede elektrik kontağından çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da pastanede elektrik kontağından çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü - Son Dakika
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