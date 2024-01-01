Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: O.A. Tutuklandı

ADIYAMAN'da, polisin düzenlediği operasyonda evinde uyuşturucuyla yakalanıp, gözaltına alınan O.A. tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin özel hareket polisinin desteğiyle düzenlediği operasyonda O.A., adresinde gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda 52,94 gram metamfetamin, 11,15 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. O.A., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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