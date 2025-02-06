Adıyaman\'daki "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na üç Bakan Hatay\'dan bağlandı

Güncel

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 6 Şubat 2023'teki depremlere ilişkin, "Tabii ki çok canlarımızı kaybettik, onların hiçbirisini geri getiremeyeceğiz ama bize düşen onların anılarını yaşatabildiğimiz kadar yaşatmak." dedi.

Güler, Hatay'ın Defne ilçesindeki Orhanlı TOKİ konutlarından uzaktan bağlantıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adıyaman'da gerçekleştirdiği "Bir Oluruz 6 Şubat Depremleri Anma Programı"na katıldı.

Bakan Güler, programın ardından, iki yıl önce yaşanan deprem felaketine dikkati çekerek, hükümet olarak buradaki acıları hafifletmek ve yaralara çare olmak için ellerinden gelen her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın direktifleriyle deprem bölgesinde yürütülen bütün faaliyetlerin günü gününe takip ve kontrol edildiğinin altını çizen Güler, "Mutlak suretle en kısa zamanda buradaki faaliyetleri bitirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii ki çok canlarımızı kaybettik, onların hiçbirisini geri getiremeyeceğiz ama bize düşen onların anılarını yaşatabildiğimiz kadar yaşatmak. Bunun için elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Güler, depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileğinde bulundu.

"Hükümet olarak her alanda 7 gün 24 saat çalışmalarımız devam ediyor"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da iki yıl önce yaşanan deprem felaketinin büyük yıkıma yol açtığını anımsattı.

Hükümet olarak, devletçe ve milletçe yaraların sarılması için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini anlatan Bolat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Depremin ilk zamanlarında gerçekten büyük bir fiziki yıkım vardı ama şimdi 11 vilayetimizin yeniden kurulduğunu ve yepyeni, modern, yaşanabilir şehirlerin ortaya çıktığını görmek içimizdeki tüm umutları yeşertiyor. Depremde büyük acılar çeken, yakınlarını kaybeden ailelerin acılarını hafifletmek için de hükümet olarak her alanda 7 gün 24 saat çalışmalarımız devam ediyor."

Bolat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde en kısa sürede depremin yıkıntılarını ve bölgeyi yeniden ayağa kaldırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Geride kalan iki yıl içinde işlerin büyük bölümünün tamamlandığını bildiren Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"201 bin konutu iki yılda tamamlayabilmek, bütün altyapılarını yapabilmek, gerçekten dünyada eşi benzeri olmayan bir çalışmadır. İnşallah bu yıl sonuna kadar 453 bin bağımsız bölüm tamamen yeniden yapılmış olarak depremzedelerin istifadesine sunulacaktır, evlerine tamamen taşınmış olacaklar ve evleri tamamlanmış olacak, ticari mekanlar da teslim edilmiş olacak. Hep birlikte göreceğiz, 1-1,5 yıl sonra depremden hasar gören illerimiz adeta küllerinden doğarak ülkemizin en güzel, nadide şehirleri olarak inşallah o günleri görecek. Allah bir daha böyle bir felaket yaşatmasın."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da programa uzaktan bağlandı.

Programa, Vali Mustafa Masatlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.

Program kapsamında, hak sahiplikleri belirlenen ailelere evlerinin anahtarları, Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat ile Vali Masatlı ve Bakan Yardımcısı Demiralp tarafından verildi.