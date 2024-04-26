Adıyaman'daki İsias Otel duruşmasına ara verildi - Son Dakika
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Adıyaman'daki İsias Otel duruşmasına ara verildi

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Adıyaman Adliyesi'nde görülen İsias Otel Davası'nın 2. duruşmasına ara verildi. Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılaması sürüyor.

26.04.2024 18:03  Güncelleme: 18:31
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Adıyaman'daki İsias Otel duruşmasına ara verildi

ADIYAMAN - Adıyaman Adliyesi'nde görülen İsias Otel Davası'nın 2. duruşmasına ara verildi.

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılaması sürüyor. Birleşik dosya kapsamında sanıklar, müştekiler, sanık ve müşteki avukatlarına söz veren mahkeme heyeti daha sonra müşteki avukatlarının özel olarak hazırlattığı ve mahkemeye sunulan uzman raporlarıyla ilgili raporu hazırlayan uzmanlar dinlendi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yonca Hürol, "40 yıldır mimarlık öğrencilerine taşıyıcı sistemlerin nasıl tasarlanması gerektiğini öğretiyorum. İsias Otel binasının ilk projesi, mimarı projede öncelikle yönetmeliklere uyulmadığını düşünüyorum. 1975 yönetmenliğine göre daha fazla perde duvar kullanılmalıydı. İnşaat mühendisinin otel sahibini uyarması gerekiyordu. İlk projede mal sahibi, belediye görevlileri, mühendislerin sorumluluğu var. İkinci projede ise 5 yılı bittiği için tekrar inşaat projesi yapılması gerekirdi. Karkas yapı 1998 yönetmeliğine uymamıştır. Projede çok duvar yükü bindirilmiştir. Zaten zayıf olan kirişleri ve döşemelere çok fazla yük bindirilmiş. Özellikle inşaat projesine uyulmadığını düşünüyorum. Sonuç olarak bütün ekibin hatalı kusurlu olduğu kanısındayım" dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhan Şensoy ise, "Ortada 1993 yılında yapılmış ve bununla ilgili statik hesapların olduğunu, ancak 2001 yılında yapılan projede sadece mimari proje olduğunu gördük. Biz projede tartışma konusu olabilecek hiçbir kusuru dikkate almadık. Kolon etriyelerinde sıklaştırma yapılmadığı, tadilat mimari projesinde mevcut asansörün arkasına iki asansör eklendiğini gördük. O bölgede kiriş olduğunu, ancak bununla ilgili sabit mi değil mi bilmiyoruz. Otele çevrilirken ek duvarlar yapıldığı, binanın kendi ağırlığında bir artış var. 2016 yılındaki ek bir kat yüklendiği biliyoruz. Buraya kat ekliyorsanız, ek yüklerde koymak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

ODTÜ İnşaat Mühendisi Prof. Dr. Haluk Suçuoğlu'da rapora ilişkin, "Deprem yönetmenliğinin hazırlanmasında görev yaptım. 1993 yılında yapılan İsias Otel 1975 deprem yönetmenliğine göre yapılmış. Binanın uygulaması projeye uygun olmamış. 2003 yılında otele dönüştürüldüğünde deprem yönetmenliği değişmesine rağmen binada değişiklik yapılmamış. Bu binanın sıkılaştırmasında ana ve tali unsurlar var. Ana unsur, ilk yapılan projeye göre inşa edilmemiştir. 1998 yönetmenliğinde daha ilave hükümler gelmesine rağmen binada değişiklik yapılmamış" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Savcısı ise, "Tutuklu bulunan sanıkların tutukluluk haline, adli kontrol olanların adli kontrolünün devamına" şeklinde mütalaa verdi.

Müşteki yakınlarına söz verildi. Müşteki avukatları mütalaalarını verdi. Müşteki avukatlarından birisi, tutuksuz sanık Efe Bozkurt'un, mahkemeye mazeretsiz gelmemesinden dolayı tutuklanması için yakalanmasını talep etti.

Sanık avukatlarının mütalaasına geçilmeden, mahkeme heyeti duruşmaya 45 dakika ara verdi.

Adıyaman\'daki İsias Otel duruşmasına ara verildi
Kaynak: İHA

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