Adıyaman'dan Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekiliyor - Son Dakika
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Adıyaman'dan Kadın Cinayetlerine Dikkat Çekiliyor

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında kadınlarla bir araya gelerek, kadın cinayetlerine karşı çağrıda bulundu ve kadınların toplumda daha fazla yer alması gerektiğini vurguladı.

10.03.2025 12:40
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında kadınlarla bir araya geldi. Tutdere, "Adıyaman'dan çağrı yapıyoruz. 'Artık kadınlar cinayetlere kurban gitmesin' diyoruz" dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programına katıldı. Etkinliğe belediye kadın meclis üyeleri, kadın dernekleri, CHP Adıyaman Kadın Kolları Başkanı Arife Gönül Yıldırım ve yönetimi, kadın sanatçılar, Kanlı Nigar Tiyatro oyuncuları, belediye çalışanı kadınlar ve kadın kursiyerler katıldı.

Tutdere, konuşmasında, Adıyaman'ı kadınların özgürce gezdiği, çocuklarıyla mutlu olduğu ve kendini güvende hissettiği bir kent yapma hedeflerini vurguladı. Kadın dostu bir belediye oluşturma yolunda çaba gösterdiklerini belirten Tutdere, kadınların aklı, enerjisi ve umutlarıyla inşa edecekleri bir belediye yapısı için çalıştıklarını söyledi. Tutdere, "Bugün bu makamdaysak, bunun en önünde mücadele eden siz kadınlar oldunuz, sizler bizi buraya taşıdınız. Görev yaptığımız süre boyunca asla emeklerinizi unutmayacağız" diye konuştu.

Kadınların her alanda daha fazla yer alması gerektiğini belirten Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin tüm çalışanlarıyla birlikte her zaman kadınların yanında olacağını ve kenti kadınlar ile anneler için daha yaşanabilir hale getirmek adına çalışacaklarını söyledi. Ayrıca, parlamentoyu kadınların güvende olduğu bir Türkiye inşa etme konusunda adım atmaya davet eden Tutdere, "Adıyaman'dan çağrı yapıyoruz. 'Artık kadınlar cinayetlere kurban gitmesin' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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