Sanayi sitesi yakınında asfalt göçtü: Adıyaman'da 6 metrelik derin çukur - Son Dakika
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Sanayi sitesi yakınında asfalt göçtü: Adıyaman'da 6 metrelik derin çukur

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Sanayi sitesi yakınında asfalt göçtü: Adıyaman\'da 6 metrelik derin çukur
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Sanayi sitesi yakınında asfalt göçtü: Adıyaman\'da 6 metrelik derin çukur
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Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda, Altınşehir Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yolun bir bölümü öğleden sonra çöktü. Yaklaşık 6 metre derinliğinde çukur oluşan noktada polis ve Karayolları ekipleri güvenlik önlemi aldı, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Karayolları çökmenin nedenini araştırıyor.

Adıyaman'da öğleden sonra meydana gelen yol çökmesi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Altınşehir Mahallesi'nde, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yolun bir bölümü çöktü.

YOLDA 6 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Çökmenin ardından kara yolunda yaklaşık 6 metre derinliğinde bir çukur meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Sanayi sitesi yakınında asfalt göçtü: Adıyaman'da 6 metrelik derin çukur

Ekipler, olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla çökmenin yaşandığı noktada güvenlik önlemleri aldı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Yolun bir bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Bölgede zaman zaman araç yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

Sanayi sitesi yakınında asfalt göçtü: Adıyaman'da 6 metrelik derin çukur

ÇÖKMENİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Karayolları ekipleri, çökmenin meydana geldiği bölgede inceleme başlattı. Yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurun oluşma nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Sanayi sitesi yakınında asfalt göçtü: Adıyaman'da 6 metrelik derin çukur
Adıyaman Atatürk Bulvarı'nda asfalt çöktü: 5 metre genişliğinde obrukAdıyaman Atatürk Bulvarı'nda asfalt çöktü: 5 metre genişliğinde obruk
Kaynak: DHA
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    Yorumlar (1)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Çölleşmenin işaretleri... 2 0
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