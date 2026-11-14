Sanayi sitesi yakınında asfalt göçtü: Adıyaman\'da 6 metrelik derin çukur

Adıyaman'da öğleden sonra meydana gelen yol çökmesi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Altınşehir Mahallesi'nde, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yolun bir bölümü çöktü.

YOLDA 6 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Çökmenin ardından kara yolunda yaklaşık 6 metre derinliğinde bir çukur meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla çökmenin yaşandığı noktada güvenlik önlemleri aldı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

Yolun bir bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Bölgede zaman zaman araç yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.

ÇÖKMENİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Karayolları ekipleri, çökmenin meydana geldiği bölgede inceleme başlattı. Yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurun oluşma nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.