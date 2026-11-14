Sanayi sitesi yakınında asfalt göçtü: Adıyaman\'da 6 metrelik derin çukur

Sanayi sitesi yakınında asfalt göçtü: Adıyaman'da 6 metrelik derin çukurGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman-Gölbaşı kara yolunda, Altınşehir Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yolun bir bölümü öğleden sonra çöktü. Yaklaşık 6 metre derinliğinde çukur oluşan noktada polis ve Karayolları ekipleri güvenlik önlemi aldı, sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi. Karayolları çökmenin nedenini araştırıyor.
Adıyaman'da öğleden sonra meydana gelen yol çökmesi, ulaşımda aksamalara neden oldu. Altınşehir Mahallesi'nde, Adıyaman-Gölbaşı kara yolu üzerindeki Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında yolun bir bölümü çöktü.
YOLDA 6 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU
Çökmenin ardından kara yolunda yaklaşık 6 metre derinliğinde bir çukur meydana geldi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olası bir tehlikenin önüne geçmek amacıyla çökmenin yaşandığı noktada güvenlik önlemleri aldı.
TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU
Yolun bir bölümünde meydana gelen çökme nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlandı. Bölgede zaman zaman araç yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri sürücüleri alternatif güzergâhlara yönlendirdi.
ÇÖKMENİN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Karayolları ekipleri, çökmenin meydana geldiği bölgede inceleme başlattı. Yaklaşık 6 metre derinliğindeki çukurun oluşma nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
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