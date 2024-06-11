Adıyaman\'ın Besni ilçesinde trafik sinyalizasyon sisteminde İsrail\'in Filistin\'e saldırıları protesto edildi

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklara yerleştirilen yazılarla İsrail'in Filistin'e saldırıları protesto edildi.

Besni Belediyesi ekipleri, yeşil ışıklara "Özgür Kudüs", kırmızı ışıklara ise "Katil İsrail" yazıları yerleştirdi.

Belediye Başkanı Reşit Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılara sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Alkan, şunları kaydetti:

"İsrail, dünyanın gözü önünde çocuk, kadın, yaşlı demeden insanları katlediyor, soykırım gerçekleştiriyor, insani yardımların girişini engelliyor. Kalplerimiz artık dayanmıyor, ruhlarımız sızlıyor. Hepimizin bu noktada tek ses olması gerekiyor. Bizler her platformda ve her zaman tepkimizi ortaya koymaya devam edeceğiz. Şehrimizde bulunan trafik lambalarımıza 'Katil İsrail ve Özgür Kudüs' etiketleri asarak İsrail katliamına tepki verme hususunda farkındalık oluşturmak istedik."