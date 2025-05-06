Adıyaman İşitme Engelliler Futbol Takımı Türkiye Süper Lig A Grubu'nu Namağlup Tamamladı - Son Dakika
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Adıyaman İşitme Engelliler Futbol Takımı Türkiye Süper Lig A Grubu'nu Namağlup Tamamladı

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi A Grubu'nu namağlup tamamlayarak, 30 Mayıs-1 Haziran 2025 tarihlerinde Bartın'da yapılacak Final Four'da mücadele etme hakkı kazandı.

06.05.2025 16:12  Güncelleme: 17:38
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(ADIYAMAN) - Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi A Grubu'nu namağlup lider tamamlayarak, Bartın'da düzenlenecek "Final Four"da mücadele etme hakkı kazandı.

Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımı, 30 Mayıs ile 1 Haziran 2025 tarihleri arasında Bartın'da gerçekleştirilecek Final Four'da mücadele edecek. Takım, Türkiye finallerinde şampiyon olması halinde Türkiye'yi uluslararası alanda temsil etme hakkı elde edecek.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, "İşitme Engelliler Futbol Takımı'mızın namağlup tamamladıkları lig sürecinin ardından Türkiye finallerine katılacak olmaları, şehrimiz adına büyük bir gurur kaynağıdır. Bu önemli başarı, Adıyaman'ın sportif alandaki potansiyelini ve asıl engellerin yalnızca zihinlerde olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Adıyaman Belediyesi olarak her zaman yanınızda olmaya ve sizlere desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Final Four'da da aynı inanç ve mücadeleyle başarıya ulaşacağınıza yürekten inanıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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