Adıyaman Kahta\'da iki aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

Adıyaman Kahta'da iki aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta-Siverek kara yolu Gölgeli köyü kavşağında otomobil ile pikap çarpıştı, kazada sürücülerle araçlardaki 6 kişi olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Kahta- Siverek kara yolu Gölgeli köyü kavşağında, S.Y. (47) idaresindeki 02 ER 200 plakalı pikap ile B.Ç'nin (44) kullandığı 35 AYB 658 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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