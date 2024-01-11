Adıyaman Kahta\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede bazı kişilerin uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı.
Cumhuriyet ve Gazi mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 56 gram sentetik uyuşturucu, 1 kurusu sıkı tabanca, 2 pompalı av tüfeği ve 1 şarjör ele geçirdi.
Gözaltına altına alınan B.H.Ç, S.N.S, E.A. ve M.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
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