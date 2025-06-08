Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Bayram Ziyareti Gerçekleştirdi

(ADIYAMAN) - Adıyaman Kent Konseyi Başkanı Erdoğan Altunbaş ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret ederek, bayramını kutladı.

Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyarette, Kent Konseyi'nin yürüttüğü çalışmalar ele alınarak, şehrin yeniden inşa sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Tutdere, ziyaretlerinden dolayı Kent Konseyi Başkanı Altunbaş ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bu vesileyle Kent Konseyimizin yürüttüğü çalışmaları da değerlendirme fırsatı bulduk. Şehrimizin yeniden inşa sürecinde tüm sivil toplum kuruluşlarımızla ve lokomotif görev üstlenen Kent Konseyimizle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz. Kent Konseyimizin kent yönetimine dair ortaya koyacağı her katkıyı kıymetli buluyoruz. Onlar talep edecek, halkımız isteyecek, biz de hep birlikte hayata geçireceğiz."

Altunbaş ise "Kurban Bayramı vesilesiyle kıymetli Belediye Başkanımızı ziyaret ettik. Kentin sorunlarını kendisiyle sürekli istişare ediyoruz, ancak bu vesileyle tekrar bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Daha güzel bir şehirde yaşamak ümidiyle, Belediyemiz ve diğer kurumlarımızla birlikte umutla çalışıyoruz. Sayın Başkanımız da bu süreçte bizlere umut veriyor. İnşallah hep birlikte bu şehri ayağa kaldıracağız ve daha güzel bir Adıyaman'da daha güzel bayramlar kutlayacağız" ifadelerini kullandı.