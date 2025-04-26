Adıyaman Motofest 2023 Coşkuyla Devam Ediyor

Adıyaman Valiliği öncülüğünde düzenlenen Motofest etkinlikleri ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlik kapsamında sabah saatlerinde Adıyaman Valiliği önünde toplanan motosiklet tutkunları, Atatürk Bulvarı'ndan Beşpınar Mesire Alanı'na doğru kortej düzenledi.

Adıyaman Valisi Osman Varol da etkinliğe özel motosiklet kıyafeti giyerek korteje katıldı. Motoruyla kortejin önünde yer alan Vali Varol, güzergah boyunca vatandaşları selamladı.

Motosiklet sporuna ilgisi bilinen Vali Varol, etkinlikte yaptığı açıklamada, kentin hem doğal güzellikleri hem de sosyal etkinlikleriyle yeniden ayağa kalktığını söyledi.

Festivalin büyük bir coşkuyla devam ettiğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Festivalimiz dün gece itibarıyla 1000'in üzerinde kamp çadırıyla devam etti. Alanımıza gelişler bugün de yoğun bir şekilde sürüyor. Vatandaşlarımızın ilgisi ve katılımı gerçekten çok güzel. Etkinliklerimiz gün boyu devam ediyor. Misafirlerimize ücretsiz Nemrut Dağı turları, doğa yürüyüşleri gibi farklı aktiviteler düzenliyoruz. Festival alanımızda ise bu akşam büyük bir konserimiz ve çeşitli şovlarımız olacak."

Kortej geçişinin Motofest'in en önemli geleneklerinden biri olduğunu dile getiren Varol, "Şimdi bulvarda kortej geçişi yapacağız. Tüm motor tutkunları büyük bir heyecanla kortejimize katılıyor. İnşallah kazasız belasız, keyifli bir geçiş olacak ve festivalimizi aynı şekilde tamamlayacağız." dedi.

Adıyaman'ın yanı sıra İstanbul ve Ankara ile çeşitli kentlerden birçok motosiklet grubunun festivale katıldığını söyleyen Varol, "Motosiklet kullanırken güvenlik en öncelikli konumuz. Mutlaka koruyucu ekipman kullanarak sürüş yapmalıyız. Omuz, dirsek ve sırt korumalı montlar, sağlam kasklar gibi koruyucu ekipmanları eksiksiz kullanmak hayati önem taşıyor. Biz de tüm gençlerimize ve motosiklet tutkunlarına bu konuda farkındalık kazandırmaya çalışıyoruz. Ben de motosiklete binerken tüm koruyucu ekipmanlarımı eksiksiz şekilde kullanıyorum." diye konuştu.

Motofest kapsamında Beşpınar Mesire Alanı'nda stantlar, oyun grupları ve konser organizasyonları da devam ediyor.

Festival, pazar günü akşama kadar sürecek.