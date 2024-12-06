Adnan Oktar'a 12 Yıla Kadar Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika
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Adnan Oktar'a 12 Yıla Kadar Hapis Cezası Talep Edildi

Adnan Oktar\'a 12 Yıla Kadar Hapis Cezası Talep Edildi

Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği iddiasıyla yargılanan sanığın 12 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Savcılığın mütalaası açıklandı ve Oktar, duruşmada ilginç savunmalar yaptı.

06.12.2024 13:10  Güncelleme: 13:16
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Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla açılan güncel yapılanma davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, Adnan Oktar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 12 yıla kadar hapsini talep etti.

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün üyelerini diri tutmak ve deşifre olan örgüt üyelerinin yerine yenilerini kazandırmak amacıyla avukatlar ve sosyal medya grubu üzerinden oluşturduğu güncel yapılanmasına yönelik açılan davada toplam 14 sanığın yargılanmasına İstanbul Çağlayan Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Adnan Oktar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. Duruşmada, 8 tutuksuz sanık hazır bulundu. Sanık avukatları da duruşmada yer aldı.

ADNAN OKTAR'IN 12 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Örgüt yöneticisi Adnan Oktar'ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla açılan güncel yapılanma davasında mütalaa açıklandı. Savcılık, sanık Oktar'ın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanıklar ve sanık avukatları, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Mütalaada sanıklar Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna'nın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme' suçundan 5'er yıldan 12 'şer yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Mütalaada ayrıca, sanıklar Pelin Akçalı, Dilşad Kurt, Pınar Demir, Berat Kartal, Elvan Şahin, Esra Saraçoğlu, Elif Kıral, Adem Mücahit Aydoğan, Aslı Efeoğlu ve Emine Mine Kalça'nın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 2'şer yıl 6'şar aydan 6'şar yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.

'HERKES BEYNİNİN İÇİNDE HAPSEDİLMİŞ DURUMDA'

Sanık Adnan Oktar, mahkeme heyetinden mütalaaya karşı ek süre talep etti. Oktar, "Tüm insanlar beyinlerinde 3 milimetrelik şuur merkezinde yaşıyorlar. Görüntü, ses, koku hepsi 3 milimetrelik bir şuur merkezinde yorumlanıyor, kimse dışarıya çıkıp gerçeği göremiyor. Dolayısıyla böyle bir tutukluluk yok, siz beyninizin içinde yaşıyorsunuz. Şu an aslında herkes tutuklu: polisler, hakimler, halk, herkes. Çünkü insanlar beyninin içinde yaşar. Herkes beynin içine Allah tarafından hapsedilmiştir. Bunu bilim adamları söylemeye korkuyor. Bu beynin içinde küçücük bir kısım. Şu anki mahkeme bile beynimizin içinde geçiyor. Gazeteciler de çok etkili olduğunu zannediyor ama böyle bir şey yok. Televizyon ekranı bile beynimizin içinde. Savaşların, kavgaların nedeni de bu. İnsanlar bu gerçeği bilse, fark etse her şey farklı olacak" ifadelerini kullandı.

'MODERN İSLAM ANLAYIŞININ BEDELİ BU'

Sanık Meltem Daban da mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre talebinde bulundu. Mahkemede konuşan Daban, "Bu dosyada suç olmadığını, bir örgüt olmadığını herkes biliyor. İnsanlar Adnan Bey'in çok büyük, çok güzel bir adam olduğunu biliyor. Modern İslam anlayışının bedeli bu. İnsanlar bunu bildiği için kumpas kuruldu" dedi.

'SENİ ÇOK SEVİYORUM'

Duruşma sonunda ise Meltem Daban, SEGBİS üzerinden bağlanan Adnan Oktar'a "Seni çok seviyorum" diye bağırdı.

OKTAR'IN FİZİKEN GETİRİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına tutukluluk halinin devamına hükmetti ve Adnan Oktar'ın fiziken getirilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: DHA

Adnan Oktar, Politika, 3-sayfa, Güncel, Adliye, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adnan Oktar'a 12 Yıla Kadar Hapis Cezası Talep Edildi - Son Dakika

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