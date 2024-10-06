Adrasan\'da Tur Teknesi Yandı

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ANTALYA'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezlerinden Adrasan'da bir tur teknesi belirlenemeyen nedenle yandı.

Adrasan koyunda demirli olan Mehmet Akkaymak adlı turizmciye ait 'Kaptan Adrasan' adlı teknede, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. Yangında tur teknesi kullanılamaz hale geldi. Teknede yangın esnasında kimse olmaması olası faciayı önledi.