AES, MEB'in öğretmenlere cep telefonu yasağına karşı eylem kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AES, MEB'in öğretmenlere cep telefonu yasağına karşı eylem kararı aldı

AES, MEB\'in öğretmenlere cep telefonu yasağına karşı eylem kararı aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Eğitim Sendikası, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesindeki öğretmenlerin sınıf içinde cep telefonu kullanmaması hükmüne karşı eylem kararı aldığını açıkladı. Sendika, mesleki amaçlı telefon kullanımının engellenmesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak MEB'den hakların genişletilmesini istedi.

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES), Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde yer alan "öğretmenlerin sınıf içinde cep telefonu kullanmaması" hükmüne karşı eylem kararı aldığını açıkladı. Açıklamada, "MEB, eğitim çalışanlarının haklarını kısıtlama yerine genişletmeli ve güvence altına almalıdır" denildi.

AES, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı genelgesinde yer alan "öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmaması" hükmüne ilişkin eylem kararı alındığını duyurdu.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim-öğretim yılı genelgesinde yer alan 'öğretmenlerin de sınıf içinde cep telefonu kullanmaması' hükmüne ilişkin Anadolu Eğitim Sendikası olarak eylem kararı aldık.

Öğretmenlerin kişisel amaçlı cep telefonu kullanımı ile mesleki görevlerini yerine getirmek, eğitim teknolojilerine erişmek, zorunlu dijital işlemleri gerçekleştirmek ve acil durumlarda haberleşmek amacıyla telefon kullanması aynı kapsamda değerlendirilmemelidir.

Öğretmenlerin mesleki görevleri için gerekli telefon kullanımının engellenmesine ve acil hallerde haberleşme imkanlarının tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik kısıtlamalar Anayasa'nın 13. ve 22. maddesine aykırıdır.

MEB, eğitim çalışanlarının haklarını kısıtlama yerine genişletmeli ve güvence altına almalıdır. Anadolu Eğitim Sendikası olarak eğitim çalışanlarının haklarını korumak ve genişletmek için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanlığı, Eğitim Öğretim Yılı, Cep Telefonu, Sendika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AES, MEB'in öğretmenlere cep telefonu yasağına karşı eylem kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki evladını hayattan koparıp pişkince “Bizim de hayatımız söndü“ dediler İki evladını hayattan koparıp pişkince "Bizim de hayatımız söndü" dediler
Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü Balık tezgahlarında fiyatlar dibi gördü
Emine Erdoğan’dan ’Mapa-Şamandıra Sistemi’ paylaşımı Emine Erdoğan'dan 'Mapa-Şamandıra Sistemi' paylaşımı
Yemen’de savaşın seyrini değiştiren görüntüler Yüzlerce asker teslim oldu Yemen'de savaşın seyrini değiştiren görüntüler! Yüzlerce asker teslim oldu
Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber OGM son durumu açıkladı Ciğerlerimizi yakan iki noktadan iyi haber! OGM son durumu açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı

12:39
Fenerbahçe’de işler yine karıştı “Geri döndü“ denilen İsmail Kartal’dan şok hamle
Fenerbahçe'de işler yine karıştı! "Geri döndü" denilen İsmail Kartal'dan şok hamle
12:09
MHP’den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti’ye katılırsa şaşırmayın
MHP'den kulisleri sarsan Mansur Yavaş çıkışı: AK Parti'ye katılırsa şaşırmayın
12:04
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
Tacize uğrayan kadın, durumu eşine anlatınca aldığı cevapla yıkıldı
11:42
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
Menderes belediye başkanı hakkında skandal ifadeler! Gizli oda, belediyede iş, otel buluşmaları
11:33
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı
11:18
Gökçek’in ifadesinden yeni detaylar “Kayıtlı bir şey yok“ dedi, savcı listeyi önüne koydu
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! "Kayıtlı bir şey yok" dedi, savcı listeyi önüne koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 12:51:11. #.0.2#
SON DAKİKA: AES, MEB'in öğretmenlere cep telefonu yasağına karşı eylem kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement