AFAD, Adana Saimbeyli\'deki 5.0\'lık deprem sonrası olumsuz durum yok dedi

AFAD, Adana Saimbeyli'deki 5.0'lık deprem sonrası olumsuz durum yok dediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD, Adana Saimbeyli'de saat 04.02'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz durum bulunmadığını açıkladı. Depremin Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te hissedildiği, saha tarama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR
AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
Kaynak: DHA
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