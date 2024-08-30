AFAD, Bangladeş\'teki sel felaketine yardım faaliyetlerini sürdürüyor

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, sel felaketinin yaşandığı Bangladeş'teki yardım faaliyetlerine ilişkin, "Türkiye olarak STK'lerimizle beraber acil ihtiyaçları içeren yaklaşık 20 bin paketin dağıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın koordinasyonuyla sel felaketinden etkilenen Bangladeş'e bir ekiple hareket ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişmeleri yakından takip ettiğini ifade eden Taşdelen, "Kendilerinin yönlendirmeleriyle buradaki faaliyetlerimizi en etkin şekilde sürdüreceğiz." dedi.

"Bangladeşli ekip arama kurtarmaya katılmıştı"

Türkiye ve Bangladeş'in ikili ilişkilerine değinen Taşdelen, 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerde Bangladeşli arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye destek verdiğini hatırlattı.

AFAD Başkan Yardımcısı Taşdelen, "Bangladeşli kardeşlerimiz nasıl 6 Şubat'ta bize destek oldularsa, arama kurtarma faaliyetleri anlamında, biz de onların son 50 yılda yaşadığı en büyük sel felaketinde onlara destek olmak durumundayız." diye konuştu.

Sahadaki gözlemler doğrultusunda yardımları sürdüreceklerini belirten Taşdelen, çalışma yürüttükleri Feni bölgesinde sel sonrası su seviyesinin azaldığını ancak halkın ciddi sıkıntı yaşadığını aktardı.

Yardım paketleri hazırlandı

AFAD olarak selin en çok etkilediği bölgelere yardım ulaştırmaya çalıştıklarını anlatan Taşdelen, yetkililerle yaptıkları görüşmeler sonucunda tespit edilen acil ihtiyaçlara uygun yardım paketleri hazırladıklarını aktardı.

Taşdelen ayrıca 2017'de Myanmar'dan göç eden Rohingyalı Müslümanlar için Türkiye'nin kurduğu hastanenin, Sağlık Bakanlığı ile iş birliği içinde rutin faaliyetlerine devam ettiğini ve bu hastanede bir AFAD ekibinin daimi olarak bulunduğunu söyledi.

Sel felaketinin ardından 20 Ağustos'ta bu ekiple irtibata geçtiklerini ifade eden Taşdelen, 24 Ağustos'ta sahaya ulaştıklarını ve artık daha etkin bir yardım faaliyeti yürütüldüğünü vurguladı.

Hamza Taşdelen, sözlerini şöyle tamamladı:

"En acil ihtiyaçları içeren yiyecek ve hijyen malzemelerinden oluşan 5 bin paket yaptık ilk etapta ama şu anda Türkiye olarak STK'lerimizle beraber acil ihtiyaçları içeren yaklaşık 20 bin paketin dağıtımını gerçekleştiriyoruz. AFAD'ımız, TİKA'mız ve STK'lerimiz ivedi olarak harekete geçtiler ve bütün yardımları birlikte gerçekleştiriyoruz."