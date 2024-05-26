Diyarbakır'da AFAD tarafından su üstü arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Diyarbakır'da AFAD tarafından su üstü arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi

Diyarbakır\'da AFAD tarafından su üstü arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Çayı'nda AFAD tarafından su üstü arama kurtarma eğitimi düzenlendi. Malabadi Köprüsü mevkisinde gerçekleştirilen eğitimde, Diyarbakır, Kahramanmaraş ve Elazığ'dan gelen AFAD ekipleri yer aldı. 23 personele su üstünde yaşanabilecek olaylarda hızlı müdahale, ekipman kullanımı ve teknik kabiliyet gibi konularda eğitim verildi. Eğitimin ikinci aşaması ise Dicle Baraj Gölü'nde gerçekleştirilecek.

26.05.2024 16:39
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki Batman Çayı'nda AFAD tarafından su üstü arama kurtarma eğitimi gerçekleştirildi.

Batman Çayı'nda Malabadi Köprüsü mevkisinde, Diyarbakır'ın yanı sıra Kahramanmaraş ve Elazığ'dan AFAD ekiplerinin katılımıyla planlanan hizmet içi eğitim ve tatbikat programının ilk kademesi yapıldı.

Üç ilden eğitime katılan 23 personele, su üstünde yaşanabilecek olaylarda bölgeye hızlı intikal, kazazedeye müdahale, ekipmanın doğru kullanımı ve teknik kabiliyet gibi konularda eğitim verildi.

İlk kademesi 5 gün süren ve tamamlanan eğitim programının ikincisi, Diyarbakır, Sivas, Mardin ve Muş'tan 34 personelin katılımıyla Eğil ilçesindeki Dicle Baraj Gölü'nde yapılacak.

Kaynak: AA

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