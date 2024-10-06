AFAD'dan Bosna Hersek'e Yardım

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bosna Hersek'te selden etkilenen bölgeye 60 konteyner ve 100 jeneratör gönderileceğini duyurdu.

AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, ülkede selden en çok etkilenen Buturovic Polje ve Donja Jablanica'yı ziyaret etti.

Taşdelen, AA muhabirine selin yol açtığı hasarı ve etkilerini yerinde gördüklerini söyledi.

"Nehir yatağının yakınlarında bulunan 10 evin suların gelmesiyle yıkıldığını ve tahrip olduğunu gözlemledik." diyen Taşdelen, yerel yönetimlere barınmaya dair her türlü ihtiyacı karşılayabileceklerini söylediklerini anlattı.

Taşdelen, "Barınma anlamında 60 konteyner ve 100 jeneratör ulaştırma kararı aldık. Beraberimizde getirdiğimiz insani yardım malzemelerini de burada selden zarar gören Bosna Hersekli kardeşlerimize dağıtacağız." diye konuştu.

Hasarın son derece büyük olduğuna dikkati çeken Taşdelen, selin geniş bir alanı etkilediğini belirtti.

Taşdelen, "Türkiye olarak buraya ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırız, bunu da ilgili makamlara ilettik. Çok geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Türk halkına ve AFAD'a teşekkür

Konjic Belediye Başkanı Osman Catic de öncelikle evsiz kalanlara kalacak yer sağlamak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Catic, arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğünü söyledi.

Türk halkına ve AFAD'a teşekkür eden Catic, AFAD'ın yardımı sayesinde vatandaşların başlarını sokabilecekleri yerlerinin olabileceğini dile getirdi.

Bu arada, AFAD'ın konteyner ve jeneratör gönderimine ilişkin teklifinin Bosna Hersek Federasyonu yönetimi tarafından kabul edildiği belirtildi.

Bosna Hersek'i etkileyen sellerde 18 kişi hayatını kaybetti.