AFAD Gönüllüleri Eğitildi - Son Dakika
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AFAD Gönüllüleri Eğitildi

Ağrı'da AFAD, yaklaşık 100 gönüllüye çadır kurma eğitimi vererek afet bilincini artırdı.

02.11.2024 17:16
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Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince arama kurtarma eğitimi verilen gönüllüler etkinlikte buluştu.

Kentte zaman zaman okulları ziyaret ederek öğrencilere eğitimler veren AFAD ekipleri, arama kurtarma başta olmak üzere çeşitli eğitimler verdiği ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'deki depremlerde bölgede çalışmalara katılan gönüllülere yönelik faaliyetlerini de sürdürüyor.

Bu çerçevede AFAD tarafından baraj yolu üzerindeki piknik alanında düzenlenen etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 100 gönüllüye çadır kurma eğitimi verildi.

Yarışmalarda dereceye giren gönüllülere ilk yardım çantası ve çeşitli hediyeler verilen etkinlikte katılımcılara Hayrat Vakfı ve AFAD tarafından yemek ile çeşitli ikramlar yapıldı.

Gönüllüler etkinliğin sonunda müzik eşliğinde halay çekerek keyifli vakit geçirdi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Erbay, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin de bulunduğu coğrafyada doğal afetlerin sık sık olduğunu söyledi.

Ağrı'da 5 bine yakın gönüllüleri olduğunu ve destek AFAD gönüllü sayısının ise 400 olduğunu belirten Erbay, şunları kaydetti:

"Gönüllülerimiz, afetlerde vatandaşlarımızın geçici barınması ve arama kurtarmalarda çok yararlı işler yaptı. Ağrı'dan da deprem bölgesine birkaç araba gönüllümüz gitmiş. Orada yararlı çalışmalar yapmışsınız. Türkiye'nin her tarafında herhangi bir afet ve acil durum olduğu zaman tüm vatandaşlarımız ve gönüllülerimiz yardıma gidiyor. Afet zamanlarında Türkiye'deki bu yardımlaşma dünyanın hiçbir yerinde yok. 7'den 70'e tüm vatandaşlarımız o acıya ortak oluyor. İyi ki varsınız."

AFAD gönüllülerinden Bahar Aslan ise 2017'den beri gönüllü olduğunu anlatarak, "AFAD'da eğitimlerimizi tamamladıktan sonra Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilk olarak Gaziantep Nurdağı'nda daha sonra Hatay'ın Defne ilçesinde son olarak da Adıyaman'da çalışmalara katıldım." dedi.

Gönüllülerden İhsan Kalaycı ise 5 yıldır AFAD gönüllüsü olduğunu ve Kahramanmaraş merkezli depremlerde çalıştığını söyledi.

Programa, AFAD İl Müdür Yardımcısı Sinan Düzce, kurum personeli ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA

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