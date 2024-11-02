AFAD Gönüllüleri Van ve Muş'ta Buluştu - Son Dakika
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AFAD Gönüllüleri Van ve Muş'ta Buluştu

AFAD Gönüllüleri Van ve Muş\'ta Buluştu

Van ve Muş'ta gerçekleştirilen etkinliklerle AFAD gönüllülerinin sayısı ve etkileri artırılacak.

02.11.2024 17:18
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Van ve Muş'ta, Afet ve Acil Durum Müdürlüklerince "Destek AFAD Gönüllü Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Van'da, Edremit ilçesindeki Su Sporları Merkezinde yapılan programda, 120 gönüllü, bilgilendirme toplantısına ve gerçekleştirilen etkinliklere katıldı.

AFAD İl Müdürü Mehmet Ulutaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AFAD gönüllülük sisteminin 2016'da Türkiye genelinde uygulanmaya başlandığını söyledi.

Van'da 1044 "Destek AFAD Gönüllüsü"nün bulunduğunu belirten Ulutaş, şöyle konuştu:

"Ayrıca 18 bin 894 kişi de bu sisteme dahil olup AFAD gönüllülük sistemi içinde yer alıyor. Daha sonraki süreçte yapacağımız eğitimlerle bu sayıyı artırmayı hedefliyoruz. Bugün de 81 ilde yapılan etkinlik kapsamında AFAD gönüllüleri ile bir araya geldik. Etkinliğin amacı Destek AFAD Gönüllüleri ile personelimizi kaynaştırmak, sorunlarını dinlemek ve bundan sonraki süreç içinde bu gönüllülerle alakalı yapılabilecek çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunmak."

Etkinliğe katılan gönüllülerden üniversite öğrencisi Nurcan Çaçur ise Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu göz önünde bulundurarak eğitim programına katıldığını söyledi.

Çaçur, "Toplumda deprem farkındalığını oluşturmak için bu programa katıldım. Programda, 'Deprem farkındalığı nasıl oluşturulur?', 'Depremde ne gibi önlemler alınır?' gibi konularda bilgiler aldık, aktivitelere katıldık. Bunun için kendimi mutlu hissediyorum. Benim için keyifli bir program oldu." dedi.

Yusra Taş da AFAD'dan bir haftalık temel eğitim aldığını ve bu eğitimde afet anında öğrenebilecekleri birçok şey hakkında bilgi edindiklerini dile getirdi.

Muş

Muş'ta da 100 gönüllünün katılımıyla yürüyüş düzenlendi, etkinlikler yapıldı.

Merkeze 18 kilometre tarihi Murat Köprüsü mevkisindeki Sultan Alparslan Parkı'ndaki etkinlik, gönüllülerin kuleden iple iniş yapmasıyla başladı.

Daha sonra AFAD personeli ile gönüllüler, oyunlar oynayıp etkinliklerde yer alarak güzel vakit geçirdi.

Muş Valisi Avni Çakır ve eşi Bahar Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Muş Vali Yardımcıları Mustafa Batuhan Alpboğa, Cihat Abukan ve AFAD İl Müdürü Ahmet Daşdemir ile gönüllüler, parkta yürüyüş yaptı.

Vali Çakır, gazetecilere, gönüllülerle ve kurum amirleriyle Murat Nehri kenarında güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gönüllülerin yaptığı gösterileri izlediklerini belirten Çakır, "Afet durumunda sadece kamu personeliyle, devlet memurlarıyla bu işlerin altından kalkmamız mümkün değil, gönüllerin de katkısı son derece önemli. Geçtiğimiz afetlerde gönlülerin katkılarını da gördük. Amacımız Muş'ta gönüllü sayımızı ilk etapta 1000'in üzerine çıkarmak. Şu an 900 gönüllümüz var. Tatbikatlar yaparak gönüllülerimizin bilgi ve becerilerini artırıyor, onları da afetlere hazırlıyoruz. Muş, hem kamu kurum ve kuruluşlarıyla hem de gönüllüleriyle afete hazırlıklarını sürdürüyor. Dileğimiz, gençlerimizle, çalışanlarımızla çok güçlü bir afetle mücadele ordusu kurmak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AFAD Gönüllüleri Van ve Muş'ta Buluştu - Son Dakika

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