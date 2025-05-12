AFAD ve Jandarma İşbirliği Gelişiyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ile bir araya geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın olası afet risklerine karşı önlem almak ve risk azaltmak, Türkiye'nin afetlere müdahale gücünü artırmak için ilgili kamu kurumları ile çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda AFAD Başkanı Pehlivan, Jandarma Genel Komutanı Çardakcı ile AFAD Başkanlığı'nda bir araya geldi. Görüşmeye, Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ve ilgili birim komutanları da katıldı.

Deprem, yangın ve sel başta olmak üzere en zor zamanlarda ve en ağır şartlarda omuz omuza görev yapılan Jandarma Teşkilatı ile çok yakın bir şekilde devam eden işbirliğinin geliştirilerek devam edeceği belirtilen görüşmede, bu kapsamda, AFAD ve Jandarma Teşkilatı arasında eğitim için yeni alanlar oluşturulması, yüksek teknolojik cihazlar ile eğitimler verilmesi, ortak tatbikatlar yapılması, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin malzeme, ekipman ve donanım olarak desteklenmesi konuları başta olmak üzere ilgili diğer konular ele alındı.