Afganistan COP29'a Katılıyor

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Afganistan geçici hükümetinden bir heyetin, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 29. Taraflar Konferansına (COP29) katılacağı bildirildi.

Afganistan Ulusal Çevre Koruma Ajansının X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, ajansın Genel Müdürü Matiul Hak Halis liderliğindeki teknik heyet, iklim konferansına katılmak için Bakü'ye gitti.

Halis, COP29'da uluslararası toplumda çevre koruma ve iklim değişikliği alanında işbirliğini güçlendirmenin yanı sıra adaptasyon ve etki azaltma çabalarını ele almanın ve Afganistan'ın iklim değişikliğiyle ilgili finansal mekanizmalara erişim ihtiyacını dile getirmenin hedeflendiğini belirtti.

Başta küresel ısınmayla mücadelede gelinen son durum olmak üzere iklim değişikliğiyle ilgili birçok önemli konunun ele alınacağı COP29, 11-22 Kasım'da Bakü Olimpiyat Stadyumu'nun içinde ve çevresinde kurulan geçici alanlarda yapılacak.