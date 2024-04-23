Afganistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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Afganistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Afganistan\'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Afganistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Okulları öğrencilerinin coşkulu gösterileriyle kutlandı.

23.04.2024 19:27
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Afganistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Okulları öğrencilerinin coşkulu gösterileriyle kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nde tören düzenlendi.

Türk bayrağı ve kırmızı-beyaz balonlarla donatılan Kabil Büyükelçiliğindeki törene, Afganistan'daki Türk kurumlarının temsilcileri ile TMV öğrencileri ve öğretmenleri katıldı.

Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Askeri Ateşe Levent Polat ve Eğitim Müşaviri Cengiz Aydemir günün anlamına dair konuşmalar yaptı.

TMV Afgan-Türk Okullarında eğitim alan 60 öğrenci ise Türkçe ve Farsça şarkılar söyledi, şiirler okudu. Yöresel kıyafetler giyen öğrencilerin koreografisi izleyicilerin beğenisini kazandı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal, makam koltuğunu TMV öğrencilerine devretti.

Törenin ardından katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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