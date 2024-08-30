Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı - Son Dakika
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Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Afganistan\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı

Afganistan'da Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından düzenlenen törenle 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü kutlandı. Törene Türk kurumlarının çalışanları, BM yetkilileri ve yabancı diplomatlar katıldı. Törenin ardından konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

30.08.2024 13:47
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Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğince düzenlenen törenle kutlandı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal'ın ev sahipliğinde Büyükelçilik kampüsünde düzenlenen törene, Afganistan'da faaliyet gösteren Türk kurumlarının çalışanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri ile farklı ülkelerin misyon temsilciliklerinden çok sayıda yabancı diplomat katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, katılımcılara Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü operasyonlara dair kısa bir film izlettirildi.

Büyükelçiliğin Askeri Ataşe Vekili Levent Polat ve Askeri Ataşe Yardımcısı Samet Erzurum da Milli Mücadele döneminin önemine dair yaptıkları konuşmalarında, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andı.

Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Misyon Şefi Cenk Ünal ise 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünü Afganistan'da kutlamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ünal şunları kaydetti:

"Afgan halkı aynı bizler gibi vatan savunması söz konusu olduğunda tüm ayrılıkları bir kenara bırakabilen ve tek yürek, tek vücut olabilen bir millettir. 30 Ağustos yüce Türk ulusunun emperyalist niyetleri kursaklarda bıraktığı ve Cumhuriyet'imizin kuruluşuna giden yolu açtığı kritik dönüm noktasıdır. Bu yönüyle 30 Ağustos sadece askeri bir zafer değildir. Aynı zamanda geri bırakılmış bir ulusun yeniden hak ettiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için verilen büyük mücadelenin görkemli bir kilometre taşıdır. İstiklal Harbi'mizi zafere ulaştıran bu irade bugün de bize rehberlik etmekte, yolumuzu aydınlatmakta, zorluklar karşısında mücadele azmi vermektedir."

Törenin ardından konuklara Türk mutfağından lezzetler ikram edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Afganistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü Kutlandı - Son Dakika
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