Afganistan\'da Çocuklar İçin Yardım Tesisleri Kapatıldı

KABİL, 31 Ağustos (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler'in (BM) Küresel İletişimden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Melissa Fleming, insani yardım fonlarındaki kesintiler nedeniyle Afganistan'da ciddi akut yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuklara hizmet veren 100'den fazla tesisin kapandığını belirtti.

Fleming pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Afganistan genelinde 3,7 milyon çocuğun akut yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğini kaydetti. Fleming, söz konusu çocukların yaklaşık 1 milyonunun hayati tehlike arz eden ciddi akut yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu kaydetti.

UNICEF daha önce yaptığı açıklamada, kriz sarmalındaki ülkede 2026 yılında 11,6 milyonu çocuk olmak üzere 21,9 milyon kişinin insani yardıma ihtiyaç duyacağını öngörmüştü.

Bu doğrultuda UNICEF, 6,5 milyonu çocuk olan 12 milyon kişiye hayati yardım ve temel hizmetleri ulaştırabilmek amacıyla 949,1 milyon ABD doları tutarında acil yardım çağrısında bulundu.