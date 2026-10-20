Afganistan'da kışın 5 milyon kişinin acil düzeyde açlıkla karşılaşması öngörülüyor - Son Dakika
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Afganistan'da kışın 5 milyon kişinin acil düzeyde açlıkla karşılaşması öngörülüyor

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UNOCHA, Afganistan'da kış döneminde 19,2 milyon kişinin akut gıda güvensizliği yaşayacağını, 5 milyonunun acil durum seviyesinde açlıkla karşılaşacağını öngördü. Kısmen fon kesintileri nedeniyle beslenme merkezlerinin yaklaşık üçte biri kapandı veya hizmetini askıya aldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) Afganistan Sözcüsü Olga Cherevko, Afganistan'da kış döneminde, akut gıda güvensizliği yaşayan kişi sayısının 19,2 milyona yükseleceğini, bunlardan 5 milyonunun ise "acil durum" seviyesinde açlıkla karşı karşıya kalacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Cherevko, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kısa süre önce Afganistan'ın güneyine ve kuzeydoğusuna ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Cherevko, Afganistan'da yalnızca gıda krizi yaşanmadığını, insanların bu gıdayı satın alacak gelire sahip olup olmadığının da önemli olduğunu söyledi.

Cherevko, en güncel Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) verilerine atıfta bulunarak, şunları kaydetti:

"Eylül ve ekimde yaklaşık her üç Afgan'dan biri, yani 15,9 milyon kişi 'kriz' seviyesinde veya daha kötü düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya. Buna, 'acil durum' koşulları altındaki 3,4 milyon kişi de dahil. Üstelik tablo giderek kötüleşiyor. Kasımdan nisana kadar sürecek 'verimsiz kış döneminde', akut gıda güvensizliği yaşayan kişi sayısının 19,2 milyona yükseleceği, bunlardan 5 milyonunun ise 'acil durum' seviyesinde açlıkla karşı karşıya kalacağı öngörülüyor."

"Afganistan'da desteği sürdürmeliyiz"

IPC raporunun gelecek yıl 4 milyondan fazla çocuğun akut yetersiz beslenme nedeniyle tedaviye ihtiyaç duyacağını ortaya koyduğunu vurgulayan Cherevko, yaklaşık 1,1 milyon çocuğun ciddi akut yetersiz beslenme sorunu yaşamasının beklendiğini söyledi.

Cherevko, Afganistan'da kısmen fon kesintileri nedeniyle beslenme destek merkezlerinin yaklaşık üçte birinin kapandığına ya da hizmetlerini askıya aldığına işaret etti.

İnsani yardımın vazgeçilmez olduğunun altını çizen Cherevko, "Afganistan'da özellikle acil ihtiyaçların arttığı ve finansman olanaklarının ciddi şekilde kısıtlı kaldığı bir dönemde bu desteği sürdürmeliyiz." dedi.

Kaynak: AA
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