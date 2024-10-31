Afganistan'da Patlayan Mühimmat 2 Çocuğun Hayatini AlThis

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GAZNE, 31 Ekim (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Gazne vilayetinde geçmiş savaşlardan geriye kalan patlamamış bir mühimmatın infilak etmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı.

Vilayetin polis teşkilatı sözcüsü Halid Serhadi, Perşembe günü yaptığı açıklamada olayın Çarşamba günü öğleden sonra Navur ilçesinde meydana geldiğini söyledi. Serhadi, bir grup çocuğun oyuncağa benzeyen bir nesne bulup oynamaya başladıkları sırada nesnenin patladığını, 2 çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini, 1 çocuğun ise yaralandığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta Navur'un komşusu Karabağ ilçesinde meydana gelen benzer bir olayda 3 çocuk hayatını kaybetmiş, 3 çocuk da yaralanmıştı.

Dünyanın en fazla kara mayını kirliliğine sahip ülkelerinden biri olan Afganistan'da her ay, çoğu çocuk olmak üzere onlarca kişi, 40 yılı aşkın süren savaş ve iç karışıklıktan kalan patlayıcı cihazların infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybediyor veya sakat kalıyor.