Afganistan\'da Sel Felaketi: 20 Ölü

KABİL, 21 Temmuz (Xinhua) -- Afganistan'ın doğusundaki Nuristan vilayetinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde en az 20 kişi hayatını kaybetti, 80 kişi yaralandı, 100'den fazla kişiden ise haber alınamıyor.

Afganistan Ulusal Afet Yönetim Kurumu Sözcüsü Yusuf Hammad pazartesi günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, sel felaketinin vilayette çok sayıda can kaybına yol açtığını bildirdi.

Hammad, kurum ekiplerinin afet bölgelerine ulaşarak hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerine ulaşmak, yaralıları kurtarmak ve kayıp kişileri bulmak için arama kurtarma çalışmalarına başladığını ifade etti.