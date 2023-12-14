Afganistan\'da Yeni Medya Haberciliği Eğitimi Düzenlendi

Afganistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi ve Afganistan Eğitim Enstitüsü işbirliğiyle "Afganistan'da Yeni Medya Haberciliği" eğitim programı düzenlendi.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, Herat vilayetinde önde gelen gazeteciler tarafından verilen temel gazetecilik, medya okur-yazarlığı ve mobil gazetecilik derslerine üniversite öğrencileri, sosyal medya kullanıcıları ve genç medya çalışanlarından oluşan 20'si kadın 50 kişi katıldı.

TİKA Herat Ofisinde düzenlenen törene Herat Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Neciburrahman Hadid, Miraç Radyo ve Televizyonu Müdürü Habibullah Farahi, Afganistan Eğitim Enstitüsü Müdürü Ali Ahmet Zerrin, Tolo ve Ariana televizyonu temsilcileri ile birçok yerel basın çalışanı katıldı.

Açıklamada, eğitim programı sayesinde tecrübeli gazeteciler ile genç muhabirlerin buluşturulduğu, pratik haber uygulaması ve tecrübe aktarımına yönelik bir ortamın sunulduğu kaydedildi.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'ın yaşadığı zor dönemlerden etkilenen meslek gruplarının başında haberciler geliyor. Birçok basın mensubu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve bu nedenle muhabir yetiştirme programı yapmayı istedik. Çünkü basının bir yönü de bilinç ve eğitimi desteklemektir. Bu eğitime de zaten çok talep oldu. 300 kişi içinden 50 kişiyi seçmek zorunda kaldık."

Herat Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Hadid ise söz konusu eğitimin istihdam ve uygulama imkanı barındırması bakımından öğrencilere fayda sağladığını kaydetti.

Hadid, bu tür kapasite geliştirme programlarının sürmesini isteyerek TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Eğitimin sonunda düzenlenen sertifika dağıtım töreninde, katılımcılara telefon tripodu ve yaka mikrofonu hediye edildi.