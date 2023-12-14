 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afganistan'da Yeni Medya Haberciliği Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Afganistan'da Yeni Medya Haberciliği Eğitimi Düzenlendi

TİKA Herat Ofisi ve Afganistan Eğitim Enstitüsü işbirliğiyle Afganistan'da yeni medya haberciliği eğitim programı düzenlendi. Programa 20'si kadın 50 kişi katıldı ve temel gazetecilik, medya okur-yazarlığı ve mobil gazetecilik dersleri verildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifikalarıyla birlikte telefon tripodu ve yaka mikrofonu hediye edildi.

Afganistan\'da Yeni Medya Haberciliği Eğitimi Düzenlendi
14.12.2023 - 16:34,
Abone Ol

Afganistan'da, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Herat Ofisi ve Afganistan Eğitim Enstitüsü işbirliğiyle "Afganistan'da Yeni Medya Haberciliği" eğitim programı düzenlendi.

TİKA Herat Ofisinden yapılan açıklamada, Herat vilayetinde önde gelen gazeteciler tarafından verilen temel gazetecilik, medya okur-yazarlığı ve mobil gazetecilik derslerine üniversite öğrencileri, sosyal medya kullanıcıları ve genç medya çalışanlarından oluşan 20'si kadın 50 kişi katıldı.

TİKA Herat Ofisinde düzenlenen törene Herat Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Neciburrahman Hadid, Miraç Radyo ve Televizyonu Müdürü Habibullah Farahi, Afganistan Eğitim Enstitüsü Müdürü Ali Ahmet Zerrin, Tolo ve Ariana televizyonu temsilcileri ile birçok yerel basın çalışanı katıldı.

Açıklamada, eğitim programı sayesinde tecrübeli gazeteciler ile genç muhabirlerin buluşturulduğu, pratik haber uygulaması ve tecrübe aktarımına yönelik bir ortamın sunulduğu kaydedildi.

TİKA Herat Ofisi Koordinatörü Arafat Deniz burada yaptığı konuşmada, şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'ın yaşadığı zor dönemlerden etkilenen meslek gruplarının başında haberciler geliyor. Birçok basın mensubu ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ve bu nedenle muhabir yetiştirme programı yapmayı istedik. Çünkü basının bir yönü de bilinç ve eğitimi desteklemektir. Bu eğitime de zaten çok talep oldu. 300 kişi içinden 50 kişiyi seçmek zorunda kaldık."

Herat Üniversitesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Hadid ise söz konusu eğitimin istihdam ve uygulama imkanı barındırması bakımından öğrencilere fayda sağladığını kaydetti.

Hadid, bu tür kapasite geliştirme programlarının sürmesini isteyerek TİKA'ya ve Türkiye'ye teşekkür etti.

Eğitimin sonunda düzenlenen sertifika dağıtım töreninde, katılımcılara telefon tripodu ve yaka mikrofonu hediye edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Afganistan, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Medya, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'da Yeni Medya Haberciliği Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika


15:56
Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:36
Emekli Aylıkları Alım Gücünü Kaybetti Emekli Aylıkları Alım Gücünü Kaybetti
15:36
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:33
Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:31
Filistinli küçük kızın İsrail tarafından öldürülen kız kardeşine vedası yürek yaktı Filistinli küçük kızın İsrail tarafından öldürülen kız kardeşine vedası yürek yaktı
15:26
Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05
Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
14:37
Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı

Son Dakika
15:56 Oyuncu Ege Aydan ressam çıktı! 38. sergisini açmaya hazırlanıyor
15:31 Filistinli küçük kızın İsrail tarafından öldürülen kız kardeşine vedası yürek yaktı
15:36 İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ece Güner istifa etti
15:36 Emekli Aylıkları Alım Gücünü Kaybetti
15:33 Ölüp tekrar dirilen kadın o anları anlattı: Derin bir huzur hissettim
15:26 Hakem Meler'e saldırıyla ilgili 4 kişiye dava açıldı! Yumruk atan Faruk Koca 3 suçtan yargılanacak
15:05 Merkez Bankası Başkanı Erkan: TL'ye geçiş zamanı geldi
14:37 Mehmet Ali Erbil'in 44 yaş küçük eski aşkı konuştu: Beni zorla sevgilimden ayırdı
14:37 Dışişleri Bakanı Fidan: İsrail'i destekleyenler BMGK'da oluşan tabloyu iyi anlamalı
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 16:36:24. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'da Yeni Medya Haberciliği Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement