Afganistan'dan Pakistan'a Misilleme

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Afganistan yönetimi, Pakistan'ın düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak Pakistan topraklarını hedef aldı.

Afganistan geçici hükümeti Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Pakistan topraklarında Afganistan'a yönelik saldırıların organize edildiği yerlerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Farazi hattın (Durand Hattı) diğer tarafında, ülkenin güneydoğusunda Afganistan'a yönelik saldırıların organize edildiği şer unsurlar ve destekçilerine ait çok sayıda sığınak ve merkez misilleme amacıyla hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Taraflar arasında çatışmalar devam ediyor

TOLO News'e göre, dün akşam Afganistan'ın Host ve Paktiya vilayetlerinin Pakistan sınırında, iki ülke sınır güçleri arasında çıkan çatışmalar devam ediyor.

Host'un Ali Şir ilçesinde Afgan güçlerinin Pakistan güçlerine ait bazı kontrol noktalarını ateşe verdiği belirtilen haberde, Paktiya vilayetinin Dand-e Patan ilçesinde ise Afgan güçlerinin Pakistan güçlerine ait iki kontrol noktasını ele geçirdiği bildirilmişti.

Haberde, çatışmalarda 19 Pakistan askeri ile Pakistan güçlerinin havan topu saldırısı sonucu Dand-e Patan ilçesinde 5 Afgan vatandaşının öldüğü öne sürülürken 3 Afgan vatandaşının yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Ali Şir'de çatışmalar nedeniyle 1000 civarında ailenin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı.

İki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı'nı Afganistan tarafı tanımıyor. Bu nedenle Afganistan yönetimi Durand Hattı için "farazi hat" ifadesini kullanıyor.

Pakistan savaş uçakları Afganistan topraklarını bombalamıştı

Pakistan'a ait savaş uçakları 24 Aralık'ta, iki ülke sınırına yakın bir noktada, Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Pakistan tarafı, Pakistan Talibanı'na (TTP) ait üslerin, Afgan tarafı ise sivillerin hedef alındığını ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 46 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) da söz konusu saldırıda onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırılara sert tepki gösteren Afganistan yönetimi, bunun uluslararası normlara aykırı olduğunu ve "yanıtsız kalmayacağını" belirtmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'ın Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış oldu.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış, bu saldırılar iki ülke yönetimleri arasında gerilime neden olmuştu.