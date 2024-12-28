Afganistan'dan Pakistan'a Misilleme - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Afganistan'dan Pakistan'a Misilleme

Afganistan, Pakistan'ın düzenlediği hava saldırılarına karşılık vererek hedef aldı.

28.12.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak Pakistan topraklarını hedef aldı.

Afganistan geçici hükümeti Savunma Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Buna göre, Pakistan topraklarında Afganistan'a yönelik saldırıların organize edildiği yerlerin hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Farazi hattın (Durand Hattı) diğer tarafında, ülkenin güneydoğusunda Afganistan'a yönelik saldırıların organize edildiği şer unsurlar ve destekçilerine ait çok sayıda sığınak ve merkez misilleme amacıyla hedef alındı." ifadesi kullanıldı.

Taraflar arasında çatışmalar devam ediyor

TOLO News'e göre, dün akşam Afganistan'ın Host ve Paktiya vilayetlerinin Pakistan sınırında, iki ülke sınır güçleri arasında çıkan çatışmalar devam ediyor.

Host'un Ali Şir ilçesinde Afgan güçlerinin Pakistan güçlerine ait bazı kontrol noktalarını ateşe verdiği belirtilen haberde, Paktiya vilayetinin Dand-e Patan ilçesinde ise Afgan güçlerinin Pakistan güçlerine ait iki kontrol noktasını ele geçirdiği bildirilmişti.

Haberde, çatışmalarda 19 Pakistan askeri ile Pakistan güçlerinin havan topu saldırısı sonucu Dand-e Patan ilçesinde 5 Afgan vatandaşının öldüğü öne sürülürken 3 Afgan vatandaşının yaralandığı belirtildi.

Öte yandan, Ali Şir'de çatışmalar nedeniyle 1000 civarında ailenin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığı aktarıldı.

İki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı'nı Afganistan tarafı tanımıyor. Bu nedenle Afganistan yönetimi Durand Hattı için "farazi hat" ifadesini kullanıyor.

Pakistan savaş uçakları Afganistan topraklarını bombalamıştı

Pakistan'a ait savaş uçakları 24 Aralık'ta, iki ülke sınırına yakın bir noktada, Afganistan'ın Paktika vilayetine bağlı bazı bölgelere hava saldırıları düzenlemişti.

Pakistan tarafı, Pakistan Talibanı'na (TTP) ait üslerin, Afgan tarafı ise sivillerin hedef alındığını ve çoğu çocuk ve kadın olmak üzere en az 46 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) da söz konusu saldırıda onlarca sivilin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırılara sert tepki gösteren Afganistan yönetimi, bunun uluslararası normlara aykırı olduğunu ve "yanıtsız kalmayacağını" belirtmişti.

Pakistan'ın terör sorunu

Pakistan'ın Afganistan'a sınır olan Hayber Pahtunhva ve Belucistan gibi eyaletlerinde son yıllarda terör saldırılarında ciddi artış oldu.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, ağırlıklı olarak Hayber Pahtunhva eyaletinde saldırılar düzenleyen TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Daha önce de Pakistan ordusu, Afganistan'ın Host, Paktiya ve Kunar vilayetlerinde TTP üslerini hedef almış, bu saldırılar iki ülke yönetimleri arasında gerilime neden olmuştu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Afganistan, Pakistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afganistan'dan Pakistan'a Misilleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:12 Çin’in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor
09:46 Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti Narin davasında karar okunurken sanıklardan çıt çıkmaması dikkat çekti
08:50 Yeni Suriye ordusu, PKKYPG’nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi Yeni Suriye ordusu, PKK/YPG'nin işgal ettiği 2 mahalleye takviye birlikler gönderdi
07:26 Güney Kore’de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada Güney Kore'de 181 kişiyi taşıyan uçağın kaza anı kamerada
07:12 Güney Kore’de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı 122 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 122 kişi hayatını kaybetti
10:32 Narin cinayetinde kritik gün Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı Narin cinayetinde kritik gün! Anne Yüksel Güran son kez savunma yaptı
10:32 Acun’un ’’Şu ismi bir yere yazar mısın’’ dediği futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Acun'un ''Şu ismi bir yere yazar mısın'' dediği futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor
10:20 Emekli, memur, memur emeklisi Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar Emekli, memur, memur emeklisi! Enflasyona göre hesaplandı, işte zamlı maaşlar
10:15 Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı Dünyanın en yaşlı timsahının 124. yaşı kutlandı
09:53 Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum Nurseli İdiz, makarnaya ödediği paraya isyan etti: Türk halkına başarılar diliyorum
09:43 Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim’in Şaşırtıcı Buluşması Al Shabab Başkanı Almunajem ve Fatih Terim'in Şaşırtıcı Buluşması
09:37 Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor Astrolog Aysun Koç: Kara Yeniay, liderleri ve otoriteleri tehdit ediyor
09:34 İsrail, Esad’ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı İsrail, Esad'ın vazgeçtiği görüşmeyi açıkladı
09:33 Esenyurt’ta kaldırımda birbirlerine girdiler O anlar kamerada Esenyurt'ta kaldırımda birbirlerine girdiler! O anlar kamerada
09:19 New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet Bir kişi daha diri diri yakıldı New York metrosunda bir haftada ikinci vahşet! Bir kişi daha diri diri yakıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2024 10:38:08. #1.11#
SON DAKİKA: Afganistan'dan Pakistan'a Misilleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.