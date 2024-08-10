Afganistan İsrail'in Gazze'deki okul saldırısını kınadı

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Afganistan yönetimi, İsrail ordusunun Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırıyı şiddetle kınadı.

Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, İsrail'in Gazze'deki Et-Tabiin Okulu'na yönelik saldırısıyla ilgili X sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

Sözcü Belhi, İsrail'in söz konusu saldırısını "en şiddetli ifadeyle" kınadıklarını ifade etti.

Belhi, Afganistan yönetiminin bir kez daha İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunduğunu belirtti.

İsrail ordusu, Gazze'nin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda, yerinden edilenlerin sabah namazını kıldığı sırada yapılan saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

Yerel kaynaklar, cesetlerin saldırı nedeniyle parçalandığını ve yandığını belirtmiş, sivil savunma ekiplerinin etrafa dağılan ceset parçalarını toplamakta zorlandığını kaydetmişti.