Afganistan, Kazakistan'ın Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Afganistan, Kazakistan'ın Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladı

Afganistan, Kazakistan\'ın Taliban\'ı terör örgütleri listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladı

Afganistan geçici hükümeti, Kazakistan'ın Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Afganistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu adımın iki ülke ilişkilerini geliştireceğini belirtti. Kazakistan Cumhurbaşkanı da Afganistan'ın bölgeler arası ilişkilere aktif katılım sağlaması gerektiğini vurgulayarak, Taliban'ı terör listesinden çıkardıklarını ifade etmişti.

04.06.2024 20:39
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Afganistan geçici hükümeti, Kazakistan'ın Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladı.

Afganistan geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi, X sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Belhi, Afganistan geçici hükümeti olarak Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkardıkları açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını aktardı.

Bu adımı iki ülke ilişkileri açısından "önemli gelişme" olarak tanımlayan Belhi, bunun ilişkileri geliştireceğini kaydetti.

Tokayev, Afganistan'ın bölgeler arası ilişkilere aktif katılım sağlaması gerektiğine dikkati çekerek, "Kazakistan, mevcut Afganistan ile ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin önemine ve bu rejimin uzun vadeli bir faktör olduğu anlayışına dayanarak Taliban'ı terör listesinden çıkardı." ifadelerini kullanmıştı.

Geçtiğimiz hafta da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ın terör örgütleri listesinden çıkarılmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Afganistan, Kazakistan'ın Taliban'ı terör örgütleri listesinden çıkarmasını memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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