Afganistan polisi Ferah\'ta yaklaşık 1 ton uyuşturucuyu halka açık imha etti

KABİL, 19 Ekim (Xinhua) -- Afganistan polisi, ülkenin batısındaki Ferah vilayetinde yaklaşık 1 ton uyuşturucu maddeyi yakarak imha etti.

Ferah Vilayeti Polis Sözcüsü Kelimullah Nangyal pazartesi günü yaptığı açıklamada, kısa süre önce düzenlenen operasyonlarda ele geçirilen 955 kilogram afyon türü uyuşturucu madde, esrar ve 36 kilogram metamfetamin de dahil olmak üzere söz konusu uyuşturucuların pazar günü halka açık şekilde yakılarak imha edildiğini belirtti.

Operasyonlarda uyuşturucu kaçakçılığı şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığını kaydeden Nangyal, şüphelinin ön soruşturmanın tamamlanmasının ardından adli makamlara teslim edileceğini ifade etti.