AFP, Gazze'deki Çalışanlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

AFP, Gazze'deki Çalışanlarını Tahliye Ediyor

22.07.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ablukası altındaki Gazze'deki AFP çalışanları, açlıktan ölme riski nedeniyle tahliye edilecek.

Fransız haber ajansı Agence France Presse'in (AFP), İsrail ablukası altında olan ve aylardır insani yardım girişinin engellendiği Gazze'de kalan çalışanlarını açlıktan ölme riski nedeniyle tahliye edeceği bildirildi.

AFP Gazetecileri Derneğinin (SDJ de l'AFP) X hesabından yapılan açıklamada, ajans yönetiminin de Gazze'deki gazetecilerinin kötüleşen yaşam koşullarından endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada, "(Gazze'deki gazetecilerin) Cesaretlerine, mesleklerine olan bağlılıklarına ve örnek teşkil eden direnişlerine rağmen durumları artık sürdürülemez hale geldi." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki ajans çalışanlarının açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya olduğuna işaret edilen açıklamada, AFP yönetiminin ocak 2024 ile nisan 2024 tarihleri arasında 8 çalışanını tahliye ettiği gibi Gazze'deki serbest gazetecilerini de tahliye kararı aldığı duyuruldu.

İsrail'in abluka altına aldığı Gazze'ye uluslararası gazetecilerin girişinin yasak olduğu ve burada görev yapan birkaç gazetecinin yaptığı işin tüm dünyanın Gazze'de yaşananlardan haberdar olması açısından ne kadar önemli olduğu vurgulanan açıklamada, orada kalan gazeteciler için de tahliyenin kaçınılmaz olduğu ifade edildi.

"Meslektaşlarımızın çatışmalarda öldüğünü gördük ancak açlıktan öldüğünü görmedik"

AFP Gazetecileri Derneğinin dün yaptığı açıklamada Gazze'deki açlığa tepki göstererek, "AFP'nin kurulduğu Ağustos 1944'ten bu yana çatışmalarda kaybettiğimiz gazetecilerimiz oldu, saflarımızda yaralılar ve esir düşenler oldu ancak hiçbirimiz bir meslektaşımızın açlıktan öldüğünü hatırlamıyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi verilerine göre, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 229 Filistinli gazeteci hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, yardım girişinin engellenmesi nedeniyle Ekim 2023'ten bu yana 76'sı çocuk 86 Filistinlinin açlık ve yetersiz beslenmeden hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

?İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 29 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 135 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 196 kişi yaşamını yitirdi, 30 bin 94 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 1021'e, yaralıların sayısı da 6 bin 511'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, Ajans, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel AFP, Gazze'deki Çalışanlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı

11:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı endişelendiren rakam: Bu hayra alamet değil
10:49
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
00:41
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü Alevlerden hortum oluştu
İki ili saran yangının büyüklüğünü anlatan görüntü! Alevlerden hortum oluştu
15:30
’53 derece’ uyarısı yapılan Antalya’da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
'53 derece' uyarısı yapılan Antalya'da vatandaşlar soluğu sahillerde aldı
15:27
Fenerbahçe’yi 219 gün sonra yıkan haber
Fenerbahçe'yi 219 gün sonra yıkan haber
15:13
Galatasaray’dan Osimhen’e sözleşme
Galatasaray'dan Osimhen'e sözleşme
15:12
Bangladeş’te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
Bangladeş'te savaş uçağı okul kampüsüne düştü: En az 18 kişi hayatını kaybetti
15:10
Öcalan’ın kendisi için bir istediği var İmralı Heyeti üyesi açıkladı
Öcalan'ın kendisi için bir istediği var! İmralı Heyeti üyesi açıkladı
15:09
Soruşturma açılan 29 kişi kim Bakan Tekin “Aralarında polisler de var“ diyerek açıkladı
Soruşturma açılan 29 kişi kim? Bakan Tekin "Aralarında polisler de var" diyerek açıkladı
14:56
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama’yı hedef aldı
Trump, yapay zekâ videosuyla Obama'yı hedef aldı
14:37
Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 11:43:37. #7.12#
SON DAKİKA: AFP, Gazze'deki Çalışanlarını Tahliye Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.