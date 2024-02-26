Afrika Birliği: Uluslararası toplum Filistin halkını hayal kırıklığına uğrattı - Son Dakika
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Afrika Birliği: Uluslararası toplum Filistin halkını hayal kırıklığına uğrattı

Afrika Birliği: Uluslararası toplum Filistin halkını hayal kırıklığına uğrattı

Afrika Birliği, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda, uluslararası toplumun 'Filistin halkını hayal kırıklığına uğrattığını' belirtti. Afrika Birliği adına konuşan hukukçu Mohamed Helal, İsrail'in cezasız bırakılmasına son verilmesini ve sorumlu tutulmasını istedi. Helal, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına vurgu yaparak, uluslararası toplumun Filistin halkını hayal kırıklığına uğrattığını ancak Afrika Birliği'nin adaletin yerini bulacağına inandığını ifade etti. BM Genel Kurulu, Uluslararası Adalet Divanı'ndan İsrail'in Filistin'deki işgalinin hukuki neticelerine ilişkin görüş istemişti.

26.02.2024 17:53  Güncelleme: 17:54
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Afrika Birliği, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalarda, uluslararası toplumun "Filistin halkını hayal kırıklığına uğrattığını" belirtti.

Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini yürüten UAD'de, İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalar sürüyor.

Duruşmalarda Afrika Birliği adına söz alan hukukçu Mohamed Helal, İsrail işgalinin sona erdirilmesi çağrısında bulunarak "Gazze halkına karşı yapılan adaletsizlik, İsrail'in cezasız bırakılmasına son verilmesini ve sorumlu tutulmasını zorunlu kılmaktadır." dedi.

"Tarihin, bu davaların sonucuna göre uluslararası hukukun güvenilirliğini yargılayabileceği" uyarısında bulunan Helal, "Uluslararası toplum Filistin halkını hayal kırıklığına uğrattı ancak Afrika Birliği bu mahkemede adaletin yerini bulacağına inanıyor." ifadelerini kullandı.

Helal, Filistin halkının "kendi kaderini tayin etme hakkına" işaret ederek, "Kutsal emanete, yani Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkına ihanet edilmesi telafi edilmesi gereken kalıcı bir adaletsizliktir." diye konuştu.

BM Genel Kurulu, UAD'den görüş istemişti

BM Genel Kurulu, 30 Aralık 2022 tarihli kararında UAD'ye, Divan Statüsü'nün 65. maddesine dayanarak 1967'deki savaştan bu yana İsrail'in Filistin'deki işgalinin hukuki neticelerine ilişkin 2 soru yöneltmişti.

BM Genel Kurulunun Divan'dan cevaplarını talep ettiği sorular şu şekilde:

"1- İsrail'in, Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını sürekli olarak ihlal etmesinin, işgali sürdürmesinin, 1967'den bu yana Filistin topraklarındaki yerleşim ve ilhak faaliyetlerinin, Kudüs'ün demografik yapısını, karakterini ve statüsünü değiştirmeye yönelik faaliyetlerinin ve ilgili ayrımcı mevzuat ve tedbirleri kabul etmesinin hukuki sonuçları nelerdir?

2- İsrail'in, ilk soruda belirtilen uygulamaları, işgalin hukuki statüsünü nasıl etkilemektedir ve bu durumun tüm devletler ve Birleşmiş Milletler için doğurduğu hukuki sonuçlar nelerdir?"

Danışma görüşü talebi, 17 Ocak 2023'te BM Genel Sekreteri tarafından UAD'ye ulaştırılırken Divan, BM üyesi devletlere ve Filistin'e danışma görüşü istenen sorular hakkında yazılı ve sözlü beyanda bulunma haklarına ilişkin bildirim yaptı.

Danışma görüşünün etkisi nedir?

UAD'nin danışma görüşlerinin, her ne kadar bağlayıcı olmasa da birçok devlet ve kuruluş tarafından dikkate alındığı ve verilen görüşe uygun hareket edildiği belirtiliyor.

Divan'ın, İsrail'in Filistin topraklarında inşa ettiği duvara dair 2004'te verdiği danışma görüşünde, duvarın hukuka aykırı olduğunu tespitinin ardından birçok devlet ve şirketin, söz konusu duvarın inşasına katkı sunmaktan imtina etmesi, İsrail'e sattıkları inşaat malzemelerinin duvarın yapımında kullanılmaması şartını koyması dikkati çekiyor.

Yine UAD'nin 22 Temmuz 2010'da uluslararası hukukta bir devletin tek taraflı bağımsızlık ilan etmesinin yasaklanmadığı yönünde verdiği danışma görüşünün ardından, Kosova'nın bağımsızlığının meşruiyeti arttı ve bağımsızlığını tanıyan devlet sayısı çoğaldı.

UAD'nin görüşünün, işgalin uluslararası hukuka aykırılığı yönünde olması durumunda İsrail üzerindeki baskının artması ve ona açıkça destek veren ülkeleri uluslararası toplum tarafından tutumlarını gözden geçirmeye zorlamaları muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Filistin, İsrail, Afrika, Politika, Güncel, Son Dakika

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