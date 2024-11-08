Afrika Boynuzu'nda Yerinden Edilme Artışı

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NAIROBI, 8 Kasım (Xinhua) -- Afrika Boynuzu bölgesi içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısı ağustos ayında 19,9 milyonken ekim ayında 20,4 milyona yükseldi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün perşembe günü açıkladığı rapora göre bölgede yerinden edilen kişi sayısındaki artışın başlıca nedenleri arasında Burundi ve Sudan'daki yerinden edilen kişilerin sayısının artması yer alıyor.

Raporda, Sudan'daki çatışmalar ve mevsimsel sel felaketleri nedeniyle ağustos ayında 10,7 milyon olan ülkedeki yerinden edilmiş kişi sayısının çatışmaların başından bu yana ilk defa 11 milyonu aşarak ekimde 11,4 milyona çıktığı belirtildi.

Açıklamada "Sudan'daki çatışmaların başladığı Nisan 2023'ten bu yana 8,3 milyonu ülke içinde ve 3,1 milyonu komşu ülkelerde olmak üzere yaklaşık 11,4 milyon yeni zorla yerinden edilmiş kişi bulunuyor" denildi.

Bölgede yüksek sayıda yerinden edilmiş kişiye sahip diğer ülkeler arasında 3,5 milyon kişiyle Somali, 3,3 milyon kişiyle Etiyopya ve 2 milyon kişiyle Güney Sudan öne çıkıyor. Bölgedeki yerinden edilmenin temel sebepleri arasında özellikle Etiyopya, Kenya ve Somali'yi etkileyen çatışmalar, şiddetli yağışlardan kaynaklanan seller, kuraklık ve gıda güvensizliği yer alıyor.

Uluslararası Göç Örgütü, Büyük Afrika Boynuzu bölgesinde ağustos ayında 5,4 milyon olan mülteci ve sığınmacı sayısının ekim ayında 5,1 milyona gerilediğini de kaydetti.

Buna ek olarak, Gıda ve Tarım Örgütü ile Hükümetler Arası Kalkınma Otoritesi'ne (IGAD) göre ekim ayında bölge genelinde 65 milyon kişinin gıda güvensizliği yaşadığı belirtildi. Bu kişilerin 36 milyonu IGAD üyesi ülkelerde yaşıyor.