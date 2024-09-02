Afrika'da İklim Değişikliği Nedeniyle 2030'a Kadar 118 Milyon Yoksul İnsan Tehlikede

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Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), iklim değişikliğine karşı yeterli önlemlerin alınmaması halinde Afrika'da 2030'a kadar yaklaşık 118 milyon yoksul insanın kuraklık, seller ve aşırı sıcaklara maruz kalacağının tahmin edildiğini bildirdi.

WMO, "2023 Afrika'da İklim Durumu" başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, Afrika'nın iklim değişikliği konusunda giderek daha ağır şartlarla mücadele ettiği ve iklim değişikliğine adaptasyon için temel uygulamalarla ilgili orantısız seviyede yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldığı vurgulandı.

Afrika ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarında (GSYİH) ortalama yüzde 2,5 kayıp yaşadığı belirtilen raporda, birçok ülkenin bütçelerinin yaklaşık yüzde 9'unu ekstrem iklim olaylarına yanıt olarak kullandığı ifade edildi.

Raporda, "Sahra Altı Afrika'da iklim değişikliğine adaptasyon maliyeti gelecek 10 yılda yıllık 30-50 milyar dolar veya bölgenin GSYİH'sinin yüzde 2-3'ü arasında olacağı tahmin ediliyor. 2030 yılına kadar yeterli önlemler alınmazsa Afrika'da 118 milyona kadar aşırı yoksul insanın (günde 1,90 dolardan az parayla yaşayan) kuraklığa, sellere ve aşırı sıcağa maruz kalacağı tahmin ediliyor." değerlendirmesi yapıldı.

Afrika ülkelerinin, ulusal meteoroloji ve hidroloji servisi hizmetlerine daha fazla yatırım yapmaya öncelik vermesi, hayatlarını ve geçim kaynaklarını kurtarmak için iklim değişikliğine karşı "erken uyarılar girişiminin" uygulanmasını hızlandırması gerektiği de bildirildi.

"Afrika'da son 60 yılda küresel ortalamadan daha hızlı hale gelen bir ısınma eğilimi gözlemlendi"

Raporda görüşlerine yer verilen WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, "Afrika'da son 60 yılda küresel ortalamadan daha hızlı hale gelen bir ısınma eğilimi gözlemlendi. 2023'te kıta ölümcül sıcak hava dalgaları, şiddetli yağmurlar, seller, tropikal siklonlar ve uzun süreli kuraklıklar yaşadı." ifadelerini kullandı.

Saulo, bu aşırı doğa olaylarının, topluluklar üzerinde yıkıcı etkilere yol açtığını da belirtti.

Afrika'da aşırı hava olaylarının 2024'te devam ettiğini bildiren Saulo, şunları kaydetti:

" Güney Afrika'nın bazı bölgeleri yıkıcı kuraklıkla boğuşuyor. Olağanüstü mevsimsel yağışlar Doğu Afrika ülkelerinde, en son Sudan ve Güney Sudan'da ölüm ve yıkıma neden oldu. Bu durum, zaten umutsuz bir insani krizi daha da kötüleştiriyor."