Afrika'nın Dijital Geleceği - Son Dakika
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Afrika'nın Dijital Geleceği

Afrika girişimcileri, kıtanın dijital altyapısını yerli kaynaklarla geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

12.05.2025 11:14
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Afrika'nın önde gelen teknoloji girişimcileri, kıtanın dijital altyapısını kendi kaynaklarıyla inşa ederek küresel teknoloji yarışında söz sahibi olması gerektiğini vurguladı.

Fas'ın Benguerir kentindeki Muhammed VI Politeknik Üniversitesinin (UM6P) ev sahipliğinde 8-9 Mayıs'ta düzenlenen 2. DeepTech Zirvesi'ne (DTS) katılan Nijeryalı girişimci Johnson Agogbua ve ABD merkezli yapay zeka şirketinin kurucusu Richard Rabbat, AA muhabirine Afrika'nın dijital geleceğine dair vizyonlarını anlattı.

Facebook (Meta) gibi teknoloji devlerinde üst düzey görevlerde bulunduktan sonra ülkesine dönerek kıtanın en büyük veri merkezlerinden Kasi Cloud'u kuran Nijeryalı girişimci Johnson Agogbua, Afrika'nın dijital dünyadaki görünürlüğünün son derece sınırlı olduğuna işaret etti.

"Afrika, şu anda bulut ve yapay zeka devriminde neredeyse hiç yok. Dünya çapındaki veri merkezlerinin sadece yüzde 2'sinden azı Afrika'da bulunuyor." diyen Agogbua, bu durumun ancak yerli altyapı yatırımlarıyla değişebileceğini söyledi.

Kurucusu olduğu şirketle Nijerya'nın Lagos kentinde veri merkezi kampüsü inşa ettiklerini anlatan Agogbua, "Zor teknolojilerde ustalaşmak, onları sadece satın alıp dağıtmak değil gerçek sorunları çözmek için kullanabileceğimiz teknolojiler ve çözümler geliştirmeye başlamak demektir." ifadelerini kullandı.

"Afrika'da derin teknolojiyi tanıtmaya başlamak zorunludur"

Agogbua, Afrika'nın genç nüfusunun sunduğu potansiyele dikkati çekerek, "2050'ye kadar kıta nüfusunun 3 milyara ulaşması bekleniyor. Bu, çok fazla insan demek. Bu insanlar hayatlarını iyileştirmek için teknoloji kullanımında geriye gitmeyecek. Bu nedenle atılım yapmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kıtanın geleceği için "dijital bağımsızlığın" önemini vurgulayan Agogbua, "Afrika'da derin teknoloji dediğimiz şeye bakmaya ve onu tanıtmaya başlamak zorunludur. Diasporadaki Afrikalıların derin teknoloji topluluğunda yer almaları gerekiyor. Afrika'da ve tüm Afrika bölgelerinde derin teknolojiyi kullanmanın tek yolu birlikte çalışmaktır." şeklinde konuştu.

Afrika'daki teknik insan kaynağının dünya çapında rekabet edebilecek seviyeye ulaştığı görüşünü paylaşan Agogbua, "Çoğunluğu genç olan 1,5 milyar insana bakarsanız bu tür insan sermayesini sadece Afrika'nın sorunlarını çözmek için değil aynı zamanda gelecekte küresel ölçekte harika bir kaynak olmak açısından da başka hiçbir yerde bulamazsınız." ifadelerini kullandı.

"Teknik bilgiye gerek kalmadan teknoloji üretmek mümkün"

Twitter, Google ve Snapchat gibi şirketlerde üst düzey görevlerde çalıştıktan sonra yapay zeka tabanlı çözümler sunan "Lighty AI" adlı girişimi kuran Richard Rabbat da Afrika'nın dijital dönüşümünde yapay zeka tabanlı çözümlerin dönüştürücü rol oynayabileceğini söyledi.

Afrika'daki girişimcilerin artık teknik bilgiye sahip olmadan da teknoloji ürünleri geliştirebileceklerini belirten Rabbat, "Birçok şirket, teknik bilgisi olmayan kişilerin bile teknoloji ürünlerini kolayca üretmelerine olanak tanıyan ürünleri kullanabilmelerini sağlayacak fırsatlar üzerinde çalışmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Rabbat, bir ürünü satın almaya ekonomik gücün yetmemesi durumunda açık kaynaklı alternatiflerin kullanabileceğini söyleyerek, "Çünkü artık devir deney devri. ChatGPT, Kasım 2022'de geldi. Çok kısa bir zaman dilimi. Bugün var olan tüm teknolojiler, gelecekte kullanacağınız en kötü teknoloji olacak." dedi.

"Afrika, bir dizi teknoloji fırsatının bir araya gelmesiyle benzersiz fırsata sahip"

Rabbat, şunları kaydetti:

"Afrika, bir dizi teknoloji fırsatının bir araya gelmesiyle benzersiz fırsata sahip. Bunlardan biri, üretken yapay zeka ve büyük dil modellerinin kullanılabilirliğidir. Artık çok özel yazılım mühendisliği ve makine öğrenme becerilerine ihtiyacımız yok, birçok şirket tarafından geliştirilen açık kaynaklı büyük dil modellerinden yararlanabilir ve bunları alıp kıta için, burada Afrika'da sorunları çözmemizi sağlayacak şekilde kullanabiliriz."

Özellikle görsel verilerin işlenmesi konusunda büyük fırsatların bulunduğuna dikkati çeken Rabbat, "(Afrika'da) Var olan tüm belgeler, tüm bu bilgi zenginliği, kültürel, sanatsal literatür, artık çok daha hızlı bir şekilde dijitalleştirilebiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Dijital Dönüşüm, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Afrika, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika'nın Dijital Geleceği - Son Dakika

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