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Afrin'deki Tecavüz İtirafı

Afrin\'deki Tecavüz İtirafı

Afrin'de terör örgütü PKK/YPG tarafından alıkonulan kadın, 15 gün boyunca yaşadığı zulmü anlattı.

23.12.2024 13:16
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Suriye'nin Afrin ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK/ YPG mensuplarınca 15 gün alıkonulan ve tecavüze uğrayan kadın, yaşadığı zulmü anlattı.

Güvenlik gerekçesiyle yüzünü kameraya göstermeden yaşadıklarını AA muhabirine Arapça anlatan Suriyeli 51 yaşındaki M.M, Halep kentinde ailesiyle yaşarken iç savaşın başladığı yıllarda eşini ve büyük oğlunu kaybettiğini, üç çocuğuyla Türkiye'ye sığınmak üzere 2017'de Halep'ten otobüsle yola çıktıklarını söyledi.

O zamanlar terör örgütü PKK/YPG işgali altında olan Afrin ilçesi girişinde örgüt mensupları tarafından otobüslerin durdurulduğunu anlatan M.M, daha sonra terör örgütü mensuplarınca bir eve götürüldüklerini ifade etti.

Kendisinin aralarında bulunduğu dört kadının terör örgütü PKK/YPG'nin sözde elebaşılarından biri tarafından alıkonulduğunu ve başka bir eve götürüldüklerini ifade eden M.M, 15 gün boyunca örgüt üyelerinin tecavüzüne uğradığını dile getirerek, "Ben o 15 gün içinde çok perişan haldeydim. Oradan çıktıktan sonra her anlamda perişandım." dedi.

M.M, şunları anlattı:

"PKK/YPG terör örgütünün kadın görevlileri, bize insan değil, sanki hayvan muamelesi yapıyorlardı. Bize çok işkence yapar, tekme atar ve duvara çarparlardı. Ben yola çıktığımda Türkiye'ye gelecektim ama bu olaydan sonra gelemedim tekrar geldiğim yere geri döndüm. Münbiç'te benim akrabalarım oturuyordu oraya gittim. Oradaki hastaneye giderek tedavi gördüm. Kendimi toparladıktan sonra Türkiye'ye gelebildim. Türkiye ilk girdiğimde şükür secdesi yaparak, yeri öptüm. Sağ salim çıktığım için Allah'a hamdolsun."

"Terör örgütünün Suriye'nin içinden çıkmasını istiyoruz"

M.M, hayatının en zor anlarını terör örgütünün kendisini alıkoyduğu zamanda yaşadığını belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'den çıkmasını isteyen M.M, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün dünyaya ve Avrupa ülkelerine sesleniyorum; Suriye içinde bu terör örgütüne bağlı olan ve bunlar adına silah taşıyan herkesin çıkmasını istiyorum çünkü bunlar insan değil, kadınlara ve kızlara tecavüz ediyorlar. Kızlar daha 13 yaşına gelmeden onlara tecavüz ediyorlar. Ölülere bile zarar veriyorlar. Onların olduğu yerdeki insanlar, çok büyük zorluklar çekiyor. Kimsenin evinden çıkmasına izin vermiyorlar, çıkanların kimliğini alıyorlar. Bu PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin içinden çıkmasını istiyoruz. Bunun için herkese sesleniyoruz, bu kişilerin çıkarılmasını ve ait oldukları yerlere gitmelerini istiyoruz."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Suriye, Terör, Afrin, YPG, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrin'deki Tecavüz İtirafı - Son Dakika

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