Afrin şehidi paramedik Burak Tatar'ın adı ve hatıraları Erzurum'da yaşatılıyor - Son Dakika
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Afrin şehidi paramedik Burak Tatar'ın adı ve hatıraları Erzurum'da yaşatılıyor

Afrin şehidi paramedik Burak Tatar\'ın adı ve hatıraları Erzurum\'da yaşatılıyor

Gönüllü olarak 2018'de görev yaptığı Afrin'de, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Erzurumlu paramedik Burak Tatar'ın adı ve hatıraları, okuduğu okul ile çalıştığı 112 komuta merkezi ve aile sağlığı merkezinde yaşatılıyor.

22.12.2024 13:18
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Gönüllü olarak 2018'de görev yaptığı Afrin'de, el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Erzurumlu paramedik Burak Tatar'ın adı ve hatıraları, okuduğu okul ile çalıştığı 112 komuta merkezi ve aile sağlığı merkezinde yaşatılıyor.

Erzurum'un Narman ilçesinde 18 yaşında göreve başlayan 1995 doğumlu paramedik Tatar, 2016 yılında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) katıldı.

Gönüllü olarak Nusaybin, Hendek ve Fırat Kalkanı ile Cerablus operasyonlarında bulunan Tatar, son olarak yine gönüllü gittiği Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, 1 Nisan 2018'de hasta bakımına giderken el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düştü.

Memleketinde çalışkanlığı, güvenlik güçlerine sevgisiyle bilinen ve şehit olmadan önce Afrin'de arkadaşlarına yazdığı veda mesajıyla vasiyetini paylaşan Tatar'ın adı, okuduğu okula ve aile sağlığı merkezine verildi.

Kıyafet ve özel eşyalarının sergilendiği İl Ambulans Servisi Başhekimliğine de ismi verilen Tatar'ı mesai arkadaşları ve babası, Anadolu Ajansı (AA) ekibine anlattı.

"Şehidimizin anılarını yaşatmaya çalışıyoruz"

Şehit Burak Tatar İl Ambulans Servisi Başhekimi Soner Taş, paramediklerin acil sağlık hizmetlerinin yükünü çeken adeta "lokomotif" görevi icra ettiğini söyledi.

Şehit Tatar'ın Afrin'den önce de çeşitli operasyonlara gönüllü gidip milletine ve devletine hizmet ettiğini belirten Taş, "Paramedikler Günü'nü buruk kutluyoruz, Tatar gönüllü olarak görev yaptığı Afrin'de şehit olmuştu. Şehidimizin anılarını yaşatmaya çalışıyoruz. İçinde bulunduğumuz binaya adı verildi, görevde kullandığı eşya, malzeme ve UMKE görevlisi de olduğu için aldığı plaket, vefa örneği olarak bu binada sergileniyor." dedi.

Şehidin babası Yahya Tatar da oğlunun UMKE'ye katıldıktan sonra gönüllü olarak operasyonlara gittiğini ve gönüllü olarak bu vatana kendini adadığını anlattı.

Oğlunun Afrin'e gitmeden önce okuduğu okuldan çalıştığı kurumdaki tüm arkadaşlarını ziyaret edip helallik aldığını dile getiren Tatar, belindeki sıkıntılar nedeniyle o dönemde ameliyat olduğunu ve oğluna bu durumu söylediğini aktardı.

Baba Tatar, "Oğluma 'Gitme, bize kim bakacak, hastayım.' dedim, o da 'Sizi önce devlete sonra da Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'a emanet ederek gidiyorum.' demişti. Göreve gitmeden de rüyasında Çanakkale Şehitliği'nde bir şehit görmüştü ve onu daima bize hatırlıyordu." diye konuştu.

Oğlunun Afrin'e giderken yazdığı vasiyette devletten de bir şey talep etmeyeceğini anlatan Tatar, "Şehit olmadan önce telefonla sabah namazında beni arayıp 'Babacığım kalk namaz kıl bize dua at, burada çok mayınlı arazi var.' demişti." ifadelerini kullandı.

Oğluyla gurur duyduğunu, isminin okuluna ve çeşitli birimlere verilmesinden mutlu olduğunu aktaran Tatar, Erzurum halkı, siyasetçi ve bürokratlarının büyük bir vefa örneği gösterdiğini dile getirdi.

Tatar'ın Erzurum'da beraber çalıştığı yakın arkadaşlarından Ertuğrul Kılıç da şehit arkadaşının isminin kurum ve birimlere verilerek hatırlatılmasından ve yaşatılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Afrin'de şehit olacağım, vasiyetimi yazacağım"

Tatar ile Afrin'e gitmeden önceki gün istasyonda beraber çalıştıklarını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Gece 02.00'de vakaya gitmiştik, dönüşte bana 'Afrin'de şehit olacağım, vasiyetimi yazacağım. Ölürsem arabamı Mehmetçik Vakfına bağışlayın, anneme iyi bak.' demişti ve o şekilde Afrin'de şehadet şerbeti içti. Burak, vatan aşkıyla yanan biriydi. Herkes çok severdi, neşeli ve sürekli bu tür görevlere gitmek isterdi. Vasiyeti de yerine getirildi."

Kılıç, Tatar'ın sergilenen kıyafet ve bazı özel eşyalarını gördükçe duygulandığını, Tatar ile lise ve üniversiteden de sınıf arkadaşı olduğunu belirtti.

Tatar'ın şehit olmadan önce WhatsApp konuşmalarında da şehit olacağını ve vasiyetini paylaştığını aktaran Kılıç, Tatar'ı hiç unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

Mesai arkadaşlarından UMKE personeli Mustafa Urhan da Tatar ile kışları kar üstü paletli araçlarla hasta kurtarmaya gittiklerini anlatarak, "Görev olduğunda hiç itiraz etmeden giderdi. Afrin'e de görev aşkıyla gitmişti, candan bir arkadaştı. Vefatı sağlık camiasını derinden üzdü. Başhekimliğe her giriş çıkışımızda Tatar'ı hatırlıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

erzurum, Güncel, Tatar, Afrin, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrin şehidi paramedik Burak Tatar'ın adı ve hatıraları Erzurum'da yaşatılıyor - Son Dakika

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