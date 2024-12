Afyon Kocatepe Üniversitesi\'nde Manda Verimliliği Artırılıyor

Güncel

AFYON Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde yapılan genetik çalışmaları sonucunda mandaların yıllık bazda 1600 kilogram süt, 700 kilogram et verimliğine ulaşması hedefleniyor.

AKÜ Veteriner Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliği'nde özellikle koyun, manda ve sığır türleri üzerinde yeni genetik geliştirme çalışmaları sürdürülüyor. Özellikle et ve süt üretimini artırmaya yönelik geliştirmeler yapılan çiftlikte Afyonkarahisar bölgesine uyumlu, iklim şartlarına elverişli olacak şekilde genotipler üzerinde çalışılıyor. 'Halk Elinde Islah' projesi kapsamında 2011 yılından bu yana sürdürülen çalışma ile de özellikle mandalar üzerinde süt ve et verimliliğinin artırılmasına yönelik denemeler yapılıyor.

3 TÜRDE BİRLEŞTİRME YOLU

Murrah Anadolu mandası melezi türünün yetiştirildiği çiftliğe, bu yıl Ankara Lalahan'da bulunan Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü'nden yerli Kara piyetmentoza melezi ile Balıkesir Bandırma'daki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden Murana boğaları getirtildi. 3 tür üzerinde yürütülen çalışmalarla birleşme yoluyla hayvanların et ve süt verimliliğinin artırılması hedefleniyor. Yıllık bazda 1100 kilograma kadar süt ve 500 kilograma kadar et verebilen mandaların yıllık 1600 kilogram süt, 700 kilograma kadar da et verimliliğine ulaşması amaçlanıyor.

'BÜYÜK ÖLÇÜDE GENOTİPİ TAŞIYORLAR'

AKÜ Veteriner Fakültesi Zootekni Ana Bilim Dalı öğretim üyesi AKÜ Araştırma ve Uygulama Çiftliği Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tekerli, çiftlikte koyun, manda ve sığır ırklarının bulunduğunu belirtti. Çiftlikte hem öğrencilerin hem de farklı ana bilim dallarından araştırmacıların çalışma yapabildiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Tekerli, Çiftliğimizde yetiştirilmekte olan mandalar, Murrah Anadolu mandası melezi. Büyük ölçüde genotipi taşıyorlar. Son zamanlarda da Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nden; Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı bir enstitü bu, getirmiş olduğumuz Murana boğalarını, daha doğrusu mandaların boğalarına 'Comba' adı veriliyor. 'Murana combaları'nı da burada verimi artırmak amacıyla kullanmaya başladık. Aynı zamanda yine Uluslararası Hayvancılık Araştırma Enstitüsü, Ankara Lalahan'da bulunan merkezden de yerli Kara piyetmentoza melezi yeni bir etçi yerli genotip geliştirmek üzere başlatılmış olan araştırmadan, küçük bir grup getirdik. Biz de burada farklı bu grup üzerinde araştırmalar yapmayı planlamaktayız dedi.

BÖLGE ŞARTLARINA UYGUN GENOTİP

Çiftlikte yeni bir manda ahırının inşa halinde olduğunu anlatan Prof. Dr. Tekerli, Böylece çiftliğimizi daha fazla geliştirmeye ve daha ideal boyutlara ulaştırmaya çalışıyoruz. Bölgemizin bir hayvancılık bölgesi olduğu düşünülecek olursa et ve süt üretiminin artırılmasına yönelik çalışmaları hızlandırmak amacıyla bu hayvanları getirdik. Böylece amacımız; mandalarda 1600 kilogram süt üretimine ulaşabilmek, bunun ötesinde de 600- 700 kilogram üzerinde besi danalarında bölgeye uyumlu, bölgenin iklim şartlarıyla mütenasip bir genotip geliştirmeye çabalayacağız diye konuştu.

Haber-Kamera Ali Fuat GÜÇLÜERAFYONKARAHİSAR,