Afyonkarahisar'da 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

24.07.2024 13:25
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araması bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G'yi ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Çay, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afyonkarahisar'da 24 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı - Son Dakika

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