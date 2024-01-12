Afyonkarahisar\'da Filistin Yararına Kermes ve Konser Etkinliği Düzenlenecek

Afyonkarahisar'da Filistin yararına yarın kermes ile konser etkinliği düzenleneceği bildirildi.

Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe İstanbul, Ankara ve Bursa'dan gönüllü sanatçılar, kadınlarla buluşacak.

Filistin ezgilerinden Türk Halk Müziği'ne farklı dillerde ve türlerde eserlerin icra edileceği konsere katılım ücretsiz olacak.

Konser öncesinde Afyonkarahisarlı kadınların hazırladığı Filistin'e özgü el işi ürünleri ile hediyelik eşyalar satılacak.

Etkinlikten elde edilecek gelirlerin ise Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistin yararına bağışlanacak. ???????