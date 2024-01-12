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Afyonkarahisar'da Filistin Yararına Kermes ve Konser Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da Filistin Yararına Kermes ve Konser Etkinliği Düzenlenecek

Afyonkarahisar'da yarın düzenlenecek kermes ve konser etkinliği ile Filistin yararına yardım toplanacak. İstanbul, Ankara ve Bursa'dan gönüllü sanatçıların katılacağı etkinlikte, Türk Halk Müziği'nden farklı dillerde ve türlerde eserler seslendirilecek. Konser öncesinde Filistin'e özgü el işi ürünleri ve hediyelik eşyalar satılacak. Etkinlikten elde edilecek gelirler Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e bağışlanacak.

Afyonkarahisar\'da Filistin Yararına Kermes ve Konser Etkinliği Düzenlenecek
12.01.2024 - 11:02,
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Afyonkarahisar'da Filistin yararına yarın kermes ile konser etkinliği düzenleneceği bildirildi.

Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenecek etkinliğe İstanbul, Ankara ve Bursa'dan gönüllü sanatçılar, kadınlarla buluşacak.

Filistin ezgilerinden Türk Halk Müziği'ne farklı dillerde ve türlerde eserlerin icra edileceği konsere katılım ücretsiz olacak.

Konser öncesinde Afyonkarahisarlı kadınların hazırladığı Filistin'e özgü el işi ürünleri ile hediyelik eşyalar satılacak.

Etkinlikten elde edilecek gelirlerin ise Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Filistin yararına bağışlanacak. ???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da Filistin Yararına Kermes ve Konser Etkinliği Düzenlenecek - Son Dakika
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