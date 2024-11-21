Afyonkarahisar\'da Restoran Yangını: 7 Kişi Hastanelik Oldu

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AFYONKARAHİSAR'da iki katlı ahşap restoran çıkan yangında kül oldu. İtfaiye ekipleri alevlerin yandaki akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. 4'ü dumandan etkilenen 7 kişinin hastanelik olduğu yangında restoran tamamen yandı.

Afyonkarahisar- İzmir karayolu çevreyolu kavşağındaki bir restoranda müşterilerin ısınması için yakılan elektrik sobası, perdeleri tutuşturdu. Büyüyen alevler kısa sürede ahşap işletmeyi etkisi altına aldı. Yangına restoran çalışanları müdahale etmeye çalışsa da başarılı olamadı. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yangın iki katlı ahşap tamamen sardı.

Yangına 8 itfaiye aracı ile müdahale edilirken, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de bölgeye sevk edildi. Ekipler yangının akaryakıt istasyonuna ulaşmaması için yoğun çaba harcadı. Polis ise herhangi bir olumsuzluğa karşın akaryakıt istasyonunu tahliye ederek, faaliyetlerini durdurdu. İşletme ve istasyon önündeki karayolu da çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası restoran tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda 4 kişi dumandan etkilenirken, 3 kişi ise fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER