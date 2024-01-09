Afyonkarahisar\'da Tüfekle Vurulmuş Kadın Ölü Bulundu

AFYONKARAHİSAR'da, Gaye Solmaz (24), evinde tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde yaşayan Gaye Solmaz, dün saat 20.00 sıralarında evinde tüfekle vurulmuş olarak bulundu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Gaye Solmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Solmaz'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bolvadin Jandarma Komutanlığı ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı ve 1 şüpheliyi gözaltına aldığı öğrenildi.