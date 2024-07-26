Afyonkarahisar Sandıklı'da Patates Hasadı Başladı

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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde ekili patates tarlalarında hasat başladı.

Tarlada traktör ve özel makinelerin yardımıyla sökülen patatesler, işçiler tarafından çuvallara dolduruluyor.

Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Türkiye'nin bir çok iline gönderiliyor.

Bu sene, ilçede 800'ün üzerindeki patates üreticisi, 40 bin dekardan fazla alanda ekim yaptı.

Öte yandan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Mustafa İnci, ilçede başlayan hasatla birlikte tarlalarda inceleme yaparak üreticilerden bilgi aldı.